Tàu cá Quảng Ngãi: Ngư dân không còn dám làm liều

TPO - “Giờ đi biển ai cũng rõ quy định. Chỉ cần lỡ sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép là mất trắng, vì mức phạt quá cao, chẳng ai dám làm liều. Lỡ vi phạm, phạt cả trăm triệu thì biết lấy gì mà nộp", một thuyền trưởng tàu cá của Quảng Ngãi nói.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, ngay khi tàu cá cập cảng, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đã nhanh chóng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá, đối chiếu nhật ký khai thác và nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định.

Nhờ công tác tuyên truyền và xử phạt nghiêm, đến nay Quảng Ngãi không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được tổ chức thường xuyên để các ngư dân nắm rõ về các quy định và mức xử phạt mới. Từ đó, nghiêm chỉnh chấp hành đúng pháp luật khi tham gia khai thác hải sản trên biển.

Ngư dân Nguyễn Quân (chủ tàu QNg 94848 TS) chia sẻ, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế biển nói chung và ngành thủy sản Việt Nam nói riêng. Vì vậy, ngư dân phải chấp hành đầy đủ việc lắp đặt thiết bị VMS, duy trì hoạt động liên tục và giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng trong suốt quá trình bám biển dài ngày.

Tương tự, thuyền trưởng Trần Văn Lưu (tàu QNg 97231 TS) cũng thẳng thắn: “Giờ đi biển ai cũng rõ quy định. Chỉ cần lỡ sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép là mất trắng, vì mức phạt quá cao, chẳng ai dám đánh liều, làm liều. Lỡ vi phạm, phạt cả trăm triệu thì biết lấy gì mà nộp, nên anh em ai cũng chấp hành quy định”.

BĐBP Quảng Ngãi tuyên truyền IUU cho ngư dân.

Theo Thiếu tá Lê Thành Thạo - Cán bộ Trạm Biên phòng Sa Kỳ (BĐBP Quảng Ngãi), nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của ngư dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các trường hợp vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm để quản lý chặt chẽ số phương tiện đánh bắt xa bờ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm IUU”, Thiếu tá Thạo nói thêm.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.900 tàu cá, được quản lý chặt chẽ thông qua 11 Trạm kiểm soát Biên phòng, 5 cảng cá chỉ định (Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh) cùng 5 tổ kiểm soát nghề cá.

Trong 9 tháng đầu năm, xử phạt 50 vụ với số tiền gần 3 tỷ đồng

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đến nay trong tổng số hơn 4.900 tàu cá của tỉnh, hiện còn 221 tàu chưa được cấp phép khai thác hải sản, 377 tàu hết hạn đăng kiểm và 56 tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS.

Các cán bộ lực lượng BĐBP Quảng Ngãi kiểm tra thiết bị VMS trên tàu cá ngư dân.

Trước thực trạng này, Chi cục Thủy sản - Biển đảo (Sở NN&MT) đã lập danh sách cụ thể, gửi về các địa phương trong và ngoài tỉnh để quản lý. Đồng thời áp dụng các biện pháp như tập kết các tàu không đủ điều kiện hoạt động vào khu neo đậu tập trung, niêm yết tại cộng đồng, niêm phong tàu cá, giao cá nhân theo dõi, giám sát và nghiêm cấm ra khơi.

Ông Võ Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo cho biết, ngoài việc niêm phong tàu vi phạm, đơn vị còn giao trách nhiệm theo dõi đến từng cá nhân, nhằm đảm bảo không một phương tiện nào lách luật. Tỉnh cũng thành lập tổ xử lý dữ liệu giám sát tàu cá, trực 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp mất tín hiệu VMS hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển.

Tấm bảng xử phạt lên đến 1 tỷ đồng nằm ngay tại cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.

Cùng với biện pháp kiểm soát chặt chẽ, Quảng Ngãi cũng tăng cường xử phạt nghiêm và mạnh tay. Chỉ trong 9 tháng năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý 50 vụ vi phạm, liên quan 49 phương tiện, với tổng số tiền phạt gần 3 tỷ đồng.

Nhờ vậy, công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, thu nhật ký khai thác, xác nhận và chứng nhận nguồn gốc hải sản khai thác được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo. Đặc biệt, không có hồ sơ xác nhận, chứng nhận có sai sót phải xác minh, giải trình.

Lực lượng Biên phòng giám sát tàu cá hoạt động ngoài khơi.