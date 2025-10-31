Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chỉ đạo mới của Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện ngày 31/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực miền Trung đã xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân bị cô lập.

3110ttg1.jpg
Khu vực miền Trung xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Để bảo đảm cuộc sống cho người dân, kịp thời xử lý môi trường sau mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu IV, Quân khu V và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô).

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ theo đề nghị của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm, ...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô và các vật tư để vận chuyển, xuất cấp đến các hộ gia đình được hỗ trợ, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Luân Dũng
#mưa lũ miền Trung #Chính phủ #hỗ trợ khắc phục #quân đội #đời sống người dân #xử lý môi trường #cứu trợ thiên tai #Thủ tướng Chính phủ #Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà #Bộ trưởng Bộ Y tế #Bộ Quốc phòng #Bộ Công an #Bộ trưởng Bộ Tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục