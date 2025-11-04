Tổng Bí thư: Không say sưa vào những con số, phải đi vào thực chất

Cuộc cách mạng toàn diện

Chiều 4/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại tổ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, việc thảo luận nhằm cùng thống nhất với nhau phương hướng phát triển đất nước, con đường, định hướng, bước đi, mục tiêu thế nào. Những nội dung này, dự thảo văn kiện đều nói rất rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ chiều 4/11. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó là việc tổ chức triển khai thực hiện thế nào để hiện thực hóa tất cả các định hướng, mục tiêu, phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân. "Mục tiêu, định hướng hay rồi nhưng loay hoay tổ chức thực hiện không đạt được mục tiêu thì cũng không đạt được yêu cầu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Qua nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư thấy rất mừng là các đại biểu cơ bản đồng tình, đánh giá cao dự thảo văn kiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý nhiều vấn đề rất hay, rất mới và sẽ được tiếp thu.

Đề cập mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư khẳng định, đó là quản trị dựa trên pháp luật minh bạch, dựa trên dữ liệu tin cậy.

"Nếu không có dữ liệu, đừng có nói gì chuyển đổi số, đừng có nói gì trí tuệ nhân tạo. Phải lo được dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì có công nghệ trí tuệ nhân tạo đến đâu chăng nữa cũng không hoạt động được”, Tổng Bí thư nói.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng cho rằng, phải có hạ tầng số hiện đại, có bộ máy tinh gọn, có cán bộ thế nào để đáp ứng được yêu cầu. “Đấy là nền tảng của quản trị hiện đại. Tất cả các ngành, các cấp, các nơi đều phải chấp hành, đều phải thực hiện. Tôi cho rằng, đây là một cuộc cách mạng toàn diện", Tổng Bí thư lý giải.

Về văn hoá, nông nghiệp, theo Tổng Bí thư, chúng ta cũng còn rất nhiều dư địa. Chúng ta tự hào nông nghiệp xuất khẩu nhiều sản phẩm, nhưng nếu hạch toán kỹ có khi lỗ. Do vậy, Nhà nước phải đầu tư thủy lợi, đầu tư vào kỹ sư, đầu tư vào giống, đầu tư vào phân bón, vào những phương thức canh tác để giải quyết được công ăn việc làm cho người nông dân.

Hay nói về xuất khẩu, Tổng Bí thư cho rằng, phải rất tính toán, vì xuất khẩu cả ngành nông nghiệp chứ không chỉ xuất khẩu lao động, hay lúa gạo, cà phê...

"Mình không say sưa vào những con số mà phải đi vào thực chất. Nền kinh tế phải hạch toán, lâu nay chúng ta quên mất việc hạch toán mà chỉ đầu tư theo kế hoạch. Ví dụ, đầu tư Sân bay Long Thành, phải tính toán mỗi năm đóng góp bao nhiêu cho Nhà nước, ngân sách Nhà nước thu về được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu năm thì thu hồi vốn?", Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Tăng trưởng không phải chỉ dựa trên nền tảng tiền tệ

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết, sắp tới đây, chương trình của Bộ Chính trị, Trung ương cũng sẽ có một số kế hoạch cụ thể. Đầu tiên là đang thúc đẩy để sớm ra được Nghị quyết về kinh tế nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ “vai trò chủ đạo”. Ảnh: Như Ý

Cùng với việc phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ “vai trò chủ đạo”, chứ không phải chỉ là doanh nghiệp nhà nước. Tổng Bí thư nêu rõ: Vốn là của Nhà nước, đất đai là của Nhà nước, tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, làm sao mà không chủ đạo được?

Khẳng định không thể nào quên được kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, Tổng Bí thư cho biết, chúng ta đang phải tính lại và đang đề nghị các cơ quan phải rất khẩn trương để có nghị quyết này.

Cùng với nghị quyết này, Tổng Bí thư cho biết, sẽ có Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa. Chúng ta đã có nghị quyết về giáo dục, nghị quyết về y tế, giờ phải có nghị quyết về văn hóa.

Theo kế hoạch, hai nghị quyết này phải hoàn thành từ nay đến cuối năm.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng thông tin, chương trình của Trung ương cũng sẽ phải có nghị quyết, ví dụ như Nghị quyết về mô hình phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, mô hình phát triển của đất nước là tổng thể, toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt, người đứng đầu Đảng ta nêu rõ, mô hình phát triển này phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng gợi mở nghị quyết về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. “Phải có những biện pháp cụ thể, nếu không đạt hai con số, chúng ta không đạt được mục tiêu 2030”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là tăng trưởng phải “ổn định và bền vững”. Không phải chỉ dựa trên nền tảng tiền tệ, bởi nếu đưa nhiều tiền ra thì sẽ tăng ngay nhưng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. “Giải pháp như thế nào cần phải được tính toán rất đồng bộ”, Tổng Bí thư nêu rõ.