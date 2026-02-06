Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm, tặng quà tết tại An Giang

TPO - Ngày 6/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đến thăm, chúc Tết người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, công nhân, người lao động và các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn An Giang.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: V. Dương

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết người có công và thân nhân liệt sĩ tại phường Vĩnh Thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, nhất là trong dịp lễ, Tết. Không để bất kỳ người dân nào, đặc biệt gia đình chính sách, người nghèo, bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết.

Từ thực tiễn gắn bó nhiều năm với địa phương, ông Bình đề nghị, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục rà soát đầy đủ các đối tượng chính sách, kịp thời hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn. Việc chăm lo cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm lễ, Tết.

Trong chương trình công tác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn đã thăm, chúc Tết và trao quà cho 200 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thạnh Lộc; trao 100 suất quà cho người nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Rạch Giá và xã Vĩnh Bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tặng quà tết cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trước đó, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, Di tích lịch sử Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.