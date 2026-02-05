Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bệnh nhân ung thư xúc động nhận quà Tết sớm

Thu Hiền

TPO - “Đây không chỉ là món quà Tết, hơn hết còn là sự quan tâm, động viên, sẻ chia từ các bác sĩ, các nhà hảo tâm, để những bệnh nhân ung thư như chúng tôi vững vàng tiếp tục điều trị”, bệnh nhân Vi Thị Thúy xúc động chia sẻ.

tp-11-5940.jpg
Chiều 5/2, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2026”﻿, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư (4/2), nhằm trao quà và động viên tinh thần hơn 400 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
tp-10-5870.jpg
Phát biểu tại chương trình, TTND.TS.BS Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2 trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị ung thư. Ông khẳng định, bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện luôn quan tâm chăm sóc tinh thần, hỗ trợ tâm lý và kịp thời chia sẻ khó khăn về kinh tế cho người bệnh, góp phần giúp bệnh nhân yên tâm điều trị.
tp-15-3309.jpg
tp-19.jpg
tp-20-6582.jpg
Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và cá nhân hảo tâm đã trực tiếp trao tặng tiền mặt, quà tặng cho người bệnh. Tổng số tiền vận động, ủng hộ gần 700 triệu đồng và được trao công khai, minh bạch cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
tp-16-9320.jpg
tp-22.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
tp-3-4219.jpg
Chị Vi Thị Thúy (SN 1991, trú xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) mắc ung thư vú, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ năm 2022. Sau hơn 1 năm phẫu thuật, bệnh tái phát di căn xương, phổi rồi tiếp tục di căn hạch cổ. Đón nhận món quà Tết sớm từ lãnh đạo bệnh viện và các nhà hảo tâm, chị Thúy xúc động﻿ rơi nước mắt. “Đây không chỉ là món quà Tết, hơn hết còn là sự quan tâm, động viên, sẻ chia từ các bác sĩ, các nhà hảo tâm, để những bệnh nhân ung thư như chúng tôi vững vàng tiếp tục điều trị”, chị Thúy xúc động.
tp-2-2541.jpg
Em Vi Thiên Ân (SN 2023, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) bị ung thư tinh hoàn di căn phổi, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã hơn 2 năm nay. Mẹ em, chị Vy Thị Thứu (SN 1997, dân tộc Thái) tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Món quà Tết sớm này là sự động viên rất lớn để hai mẹ con tiếp tục cố gắng, kiên trì điều trị cho cháu”.
tp-18-4751.jpg
Bà Đoàn Thị Đa (SN 1954, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh ung thư cổ tử cung. Thời điểm này, bà và nhiều bệnh nhân khác đang tiếp tục phải điều trị theo phác đồ, chưa được về Tết. “Mong rằng trong năm mới, bệnh tình của chúng tôi sẽ được cải thiện, để có nhiều thời gian hơn bên gia đình”, bà Đa nói.
tp-12.jpg
tp-5-975.jpg
Xuân yêu thương là hoạt động thiện nguyện được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An duy trì tổ chức hằng năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua chương trình, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho người bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thu Hiền
