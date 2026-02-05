Bệnh nhân ung thư xúc động nhận quà Tết sớm

TPO - “Đây không chỉ là món quà Tết, hơn hết còn là sự quan tâm, động viên, sẻ chia từ các bác sĩ, các nhà hảo tâm, để những bệnh nhân ung thư như chúng tôi vững vàng tiếp tục điều trị”, bệnh nhân Vi Thị Thúy xúc động chia sẻ.
Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và cá nhân hảo tâm đã trực tiếp trao tặng tiền mặt, quà tặng cho người bệnh. Tổng số tiền vận động, ủng hộ gần 700 triệu đồng và được trao công khai, minh bạch cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Xuân yêu thương là hoạt động thiện nguyện được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An duy trì tổ chức hằng năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua chương trình, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho người bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.