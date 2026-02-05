Bệnh nhân ung thư xúc động nhận quà Tết sớm

TPO - “Đây không chỉ là món quà Tết, hơn hết còn là sự quan tâm, động viên, sẻ chia từ các bác sĩ, các nhà hảo tâm, để những bệnh nhân ung thư như chúng tôi vững vàng tiếp tục điều trị”, bệnh nhân Vi Thị Thúy xúc động chia sẻ.