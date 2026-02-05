Báo Tiền Phong kết nối doanh nghiệp tặng quà Tết cho người nghèo ở Điện Biên gần 400 triệu đồng

TPO - Ngày 5/2, tại tỉnh Điện Biên, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm, Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô ( Công ty Đông Đô - PV) trao nhiều suất quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 đến những hoàn cảnh khó khăn góp phần sẻ chia, mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân vùng cao.

Ngày 5/2, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, Báo Tiền Phong tổ chức đoàn công tác do nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong dẫn đầu. Tham gia đoàn nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Báo Tiền Phong; nhà báo Hồ Sỹ Lực, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc. Đại diện các nhà tài trợ có ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn có ông Mùa A Vảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, Tiền Phong là tờ báo chính trị - xã hội có truyền thống, là cơ quan ngôn luận chịu sự quản lý song trùng của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo luôn xác định các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng là trách nhiệm xuyên suốt.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, trong nhiều năm qua, báo đã chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để triển khai nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực như hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất; thăm hỏi, xây dựng nhà cho các đối tượng chính sách; xây dựng cầu, đường, trường học tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin, theo báo cáo tổng kết năm 2025, tổng nguồn lực mà Báo Tiền Phong huy động được cho công tác xã hội, từ thiện trong năm qua đạt trên 13 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể tòa soạn cũng như sự đồng hành, sẻ chia của các nhà tài trợ trong bối cảnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô đã trực tiếp trao tặng 50 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; đồng thời trao biển tượng trưng của Quỹ Thiện Tâm.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, mỗi dịp Tết đến, xuân về, việc kết nối nguồn lực để chăm lo, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn, người có công, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa luôn được báo quan tâm, ưu tiên.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Báo Tiền Phong đang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng 1.000 suất quà Tết, tổng trị giá 600 triệu đồng tới người dân tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, báo cũng phối hợp với Ngân hàng BIDV thăm hỏi, chúc Tết các trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc báo cũng đang triển khai nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo tại nhiều địa phương.

Riêng tại tỉnh Điện Biên, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, trong dịp Tết này, Báo Tiền Phong đã kêu gọi được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm, góp thêm những phần quà nhỏ để sẻ chia với bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi trao quà.

Tại chương trình này, đoàn đã trao tượng trưng 100 suất quà của Tập đoàn Vingroup, trị giá 60 triệu đồng. Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô đã trực tiếp trao tặng 50 triệu đồng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên chuyển tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Trước đó, ngày 3/2, thông qua sự kết nối của Báo Tiền Phong, bà Phạm Thị Minh Hường, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Gold Phúc đã trao tặng tổng số tiền hơn 286 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên. Như vậy, tổng kinh phí các nhà tài trợ trao tặng các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 396 triệu đồng.

“Kinh phí, phần quà không lớn nhưng chúng tôi hi vọng góp thêm phần nhỏ để những gia đình khó khăn tại Điện Biên có thêm cái Tết ấm cúng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Phát biểu đáp từ, ông Mùa A Vảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, năm 2025, Điện Biên là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nguồn lực xã hội, tỉnh đã cơ bản khắc phục được khoảng 70% thiệt hại. Tuy nhiên, theo ông Mùa A Vảng, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc khôi phục, ổn định lại cuộc sống cho các hộ gia đình nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai

Ông Mùa A Vảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu đáp từ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết thêm, hiện nay, tỷ lệ thôn, bản chưa có đường giao thông được cứng hóa; số phòng học tạm, phòng học mượn; cũng như số hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia tại Điện Biên vẫn thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đây là những thách thức lớn đặt ra cho địa phương trong quá trình phát triển.

Ông Mùa A Vảng nhấn mạnh, mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của địa phương, tỉnh rất cần sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ lâu dài của Trung ương, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

“Dù giá trị các phần quà không lớn, nhưng đối với tỉnh Điện Biên và bà con có hoàn cảnh khó khăn, đây là sự động viên to lớn cả về tinh thần và vật chất, rất thiết thực, kịp thời”, ông Mùa A Vảng bày tỏ, đồng thời cho biết, trong những ngày tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức trao tận tay các phần quà tới đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng ngày, tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên, Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức trao tận tay 100 suất quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 (như đã đề cập ở trên) cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, được trao tận tay người dân theo danh sách đã được địa phương rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Trao quà của Quỹ Thiện Tâm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại chương trình, anh Mùa Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên nhấn mạnh, các phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Lào Cai và các cấp chính quyền dành cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần động viên người dân thêm nghị lực vươn lên, đón Tết Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Chị Hạng Thị Chua, Bí thư Đoàn xã Nậm Nèn chia sẻ, người dân trên địa bàn chủ yếu sống bằng nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn, trong khi hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất, đi lại rất vất vả. Dù không phải xã giáp biên giới, nhưng điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương vẫn còn nhiều thiếu thốn. “Nhiều khi Tết đến, bà con lại hỏi tôi năm nay có quà gì không, có đơn vị nào lên hỗ trợ không, nghe mà thấy thương lắm”, chị Chua nói.

Theo chị Hạng Thị Chua, nhờ sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Điện Biên, những phần quà Tết được trao lần này đã giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để người dân yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.