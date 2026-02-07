Iran lên tiếng về kết quả cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman

TPO - Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán căng thẳng với sự trung gian của Oman để tìm tiếng nói chung về tương lai chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp gỡ Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi tại Muscat (Oman) ngày 6/2. (Ảnh: Reuters)

Theo Al Jazeera, phái đoàn Iran và Mỹ đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Oman để truyền đạt quan điểm. Hiện chưa rõ liệu các cuộc đàm phán gián tiếp này có tiến tới những cuộc đàm phán trực tiếp hay không.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết: “Quan điểm của hai bên đã được truyền đạt cho nhau. Điều này rất quan trọng. Những lo ngại của chúng tôi đã được lắng nghe, cũng như lợi ích và quyền lợi của người dân Iran. Cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí rất tốt đẹp”.

Theo ông Araghchi, ngày diễn ra vòng đàm phán tiếp theo sẽ được ấn định trong các cuộc tham vấn sắp tới với người đồng cấp Oman.

Trước đó, Mỹ nói muốn thảo luận về tầm bắn của tên lửa đạn đạo Iran, cũng như sự hỗ trợ của nước này với các nhóm vũ trang ủy nhiệm ở Trung Đông, bên cạnh các vấn đề hạt nhân. Các nguồn tin của Iran cho biết, Mỹ đang yêu cầu Tehran giới hạn tầm bắn của tên lửa Iran ở mức 500 km. Tuy nhiên, Tehran chỉ muốn thảo luận về chương trình hạt nhân.

Một nguồn tin ngoại giao Iran nói với Reuters, rằng “bất kỳ sự hiện diện nào của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM, hoặc các quan chức quân sự khu vực trong các cuộc đàm phán đều có thể gây nguy hiểm cho tiến trình thảo luận”.

Giới lãnh đạo Iran vẫn lo ngại, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ chưa từ bỏ kịch bản tấn công Iran sau khi Hải quân Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực.

“Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, tôi muốn nhắc nhở Iran, rằng tổng thống Mỹ có nhiều lựa chọn, ngoài ngoại giao, với tư cách là tổng tư lệnh của đội quân hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 5/2.

Các cường quốc thế giới và các quốc gia trong khu vực lo ngại, sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một cuộc xung đột khác giữa Mỹ và Iran, có thể lan sang phần còn lại của Trung Đông.

Nga, một đồng minh của Iran, ngày 6/2 cho biết, nước này hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả và dẫn đến việc giảm leo thang căng thẳng. Điện Kremlin kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.