Nga bác bỏ đề xuất Mỹ kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Quỳnh Như

TPO - Nga đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Washington trong một thỏa thuận hòa bình về việc Mỹ kiểm soát hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, điều này sẽ cho phép Mỹ phân phối năng lượng giữa Ukraine và Nga.

"Đề xuất của Mỹ bao gồm việc Washington sẽ tiếp quản công tác quản lý nhà máy, đồng thời tham gia điều phối việc phân phối điện giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, phía Nga không chấp nhận phương án này", Reuters viết.

image-1.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo nguồn tin, Nga kiên quyết duy trì quyền kiểm soát đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Điện Kremlin đã gợi ý rằng, Ukraine có thể nhận được điện với giá ưu đãi theo thỏa thuận này.

"Moscow khẳng định họ muốn kiểm soát nhà máy, đồng thời đề nghị cung cấp điện giá rẻ cho Ukraine, một đề xuất mà Kiev cho là không thể chấp nhận được", nguồn tin cho biết.

Vấn đề kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn là một trong những nội dung gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán. Cả hai bên đều giữ vững lập trường: Nga không muốn nhượng bộ, trong khi Ukraine bác bỏ bất kỳ hình thức quản lý chung nào.

Tháng 3/2025, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là một cơ sở hạt nhân của Nga. Sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào cuối tháng 9/2022, Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR), Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR), Kherson và Zaporizhzhia trở thành một phần của Liên bang Nga.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng, việc vận hành chung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với bất kỳ quốc gia nào khác là không thể chấp nhận được.

Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặc dù nhà máy không còn phát điện, nhưng cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc vẫn duy trì giám sát tại địa điểm này, giống như tại tất cả các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Ukraine nhiều lần yêu cầu Nga trả lại quyền kiểm soát nhà máy và bác bỏ việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

Quỳnh Như
Reuters
#Zaporizhzhia #Nga #Mỹ #nhà máy điện hạt nhân #đàm phán hòa bình #Ukraine #quyền kiểm soát

