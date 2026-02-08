Mỹ đề xuất tổ chức đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine tại Miami

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Nga tại Miami trong vòng một tuần tới, và phía Ukraine đã xác nhận tham gia.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Bảy (7/2), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã trao đổi với nhóm đàm phán Ukraine sau khi phái đoàn trở về từ Abu Dhabi (UAE). Một báo cáo chi tiết dự kiến sẽ được gửi đến tổng thống trong ngày. Một số nội dung đã được thảo luận qua điện thoại, song chưa phải toàn bộ.

"Lần đầu tiên, Mỹ đề xuất hai nhóm đàm phán Ukraine và Nga gặp nhau tại Mỹ, có thể là ở Miami, trong vòng một tuần. Chúng tôi đã xác nhận sự tham gia của mình", tổng thống nói.

Theo ông Zelensky, các cuộc trao đổi tù binh sẽ tiếp tục và các nhóm công tác vẫn đang làm việc về vấn đề này. Mỹ cũng đề xuất hai bên tái khẳng định ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ukraine đã đồng ý với đề xuất này, trong khi phía Nga chưa đưa ra xác nhận.

Ông Zelensky cho biết các cuộc trao đổi giữa quân đội hai bên đã diễn ra, và về mặt kỹ thuật, nếu có quyết định chính trị chấm dứt xung đột, lệnh ngừng bắn sẽ do Ukraine, Nga và Mỹ cùng giám sát. Mỹ đã xác nhận sẵn sàng tham gia cơ chế này. Ông cũng nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc châu Âu bị loại khỏi tiến trình, mà chỉ phản ánh nội dung đã và chưa được thảo luận tại cuộc họp ở Abu Dhabi.

Liên quan đến lãnh thổ ở Donbass, ông Zelensky khẳng định Ukraine tiếp tục giữ nguyên lập trường.

"Theo quan điểm của chúng tôi, việc giữ vững các vị trí hiện tại là công bằng và đáng tin cậy nhất cho một thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm này", tổng thống nhận định.

Về đề xuất thành lập khu kinh tế tự do, ông Zelensky cho biết cả Ukraine và Nga đều chưa thực sự ủng hộ ý tưởng này. Theo ông, Nga muốn Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk, trong khi Kiev cho rằng phương án hợp lý nhất là giữ nguyên vị trí hiện tại. Phía Mỹ đưa ra đề xuất khu kinh tế tự do như một giải pháp thỏa hiệp và hai bên đã thảo luận về vấn đề này.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ đã đề xuất các bên chấm dứt xung đột trước đầu mùa hè này và có thể sẽ gây áp lực buộc các bên tuân thủ thời hạn này.

Ông nói thêm rằng các vấn đề nội bộ của Mỹ sẽ trở nên cấp bách hơn nữa đối với các nhà đàm phán Mỹ. Theo ông, việc Mỹ không rút khỏi các cuộc đàm phán là điều mong muốn đối với Ukraine và việc Washington tiếp tục tham gia vào thời điểm này cũng rất cần thiết đối với Nga.