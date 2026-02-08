Tổng thống Zelensky nói Mỹ muốn Nga và Ukraine chấm dứt xung đột trước mùa hè

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa cho biết, Mỹ muốn Nga và Ukraine tìm ra giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột trước mùa hè năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu với báo chí do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố ngày 7/2, ông Zelensky nói rằng Washington đề xuất tổ chức một vòng đàm phán mới giữa Kiev và Mátxcơva tại Miami trong vòng 1 tuần tới, và phía Ukraine đã đồng ý.

“Mỹ đề xuất các bên chấm dứt chiến sự trước khi mùa hè bắt đầu và nhiều khả năng sẽ gây sức ép để các bên tuân thủ khung thời gian này. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ rõ ràng quan trọng hơn đối với họ. Đừng ngây thơ. Và họ nói rằng muốn hoàn tất mọi việc trước tháng 6”, ông Zelensky nói.

Trong tuần này, Ukraine và Nga hoàn tất 2 ngày đàm phán hoà bình do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi mà không đạt được bước đột phá. Tuy nhiên, hai bên nhất trí trao đổi mỗi bên 157 tù binh, nối lại hoạt động này sau 5 tháng gián đoạn.

Theo ông Zelensky, các nhóm trợ lý quân sự đã thảo luận chi tiết về khía cạnh kỹ thuật liên quan đến việc giám sát lệnh ngừng bắn sau khi đạt được. Bảo đảm an ninh cho Ukraine và những thỏa thuận về hợp tác kinh tế mà các quan chức gọi là “kế hoạch thịnh vượng” cũng đã được đưa ra bàn bạc.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các cơ quan tình báo về những cuộc thảo luận mà trong đó đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đề xuất thỏa thuận hợp tác giữa Nga và Mỹ có giá trị lên tới 12.000 tỷ USD.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận song phương nào giữa Nga và Mỹ cũng không được vi phạm Hiến pháp Ukraine.

Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, theo khuôn khổ đang được đại diện Mỹ và Ukraine bàn thảo, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý để người dân Ukraine quyết định, đồng thời được tiến hành song song với cuộc bầu cử quốc gia.

Nhóm đàm phán của Mỹ - do đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu - đã bày tỏ với phía Ukraine trong các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi và Miami, rằng việc tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt sẽ là phương án tối ưu.

Các nhà đàm phán Mỹ cho biết, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ đang đến gần, ông Trump có khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước. Điều này nghĩa là các quan chức cấp cao Mỹ sẽ có ít thời gian và sức lực cho việc dàn xếp một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu hai bên không thể kết thúc vào thời hạn mà Washington muốn.