Gần 40 hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo trong 48 giờ thăm Lào và Campuchia

TPO - Trong vòng 48 giờ tại Lào và Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã làm việc với lịch trình dày đặc gồm gần 40 hoạt động, đạt được những nhận thức chung quan trọng, nhiều điểm nhấn và lộ trình rõ ràng để triển khai các thoả thuận hợp tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vào ngày 5/2, thăm cấp Nhà nước tới Campuchia vào ngày 6/2.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Xin Bộ trưởng chia sẻ về những điểm nhấn trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào và Campuchia?

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm được tổ chức vào thời điểm hết sức đặc biệt, là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên của Việt Nam trong việc phát triển và vun đắp quan hệ với các nước láng giềng.

Chuyến thăm cũng mang ý nghĩa hết sức đặc biệt và mang tầm vóc lịch sử khi tham gia đoàn đại biểu cấp cao còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy đặc biệt vì sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam, Lào, Campuchia, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển chung ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đặc biệt đối với nước bạn Lào anh em, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ diễn ra 10 ngày sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Việt Nam vào tháng 1 vừa qua. Đây cũng là chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Lào sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Điều này là minh chứng khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung Việt Nam - Lào, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về gắn bó chiến lược, niềm tin chính trị và khát vọng phát triển chung của hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, Lào và Campuchia đều đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước ta với nghi thức ở mức cao nhất, hết sức trọng thị, nồng hậu. Hình ảnh nhân dân hai nước vẫy cờ, hoa đón từ sân bay đến các địa điểm hoạt động đã mang lại những tình cảm hết sức xúc động đối với mỗi thành viên trong đoàn công tác của chúng ta. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và lãnh đạo CPP, lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo nghị viện cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào và Campuchia đã trực tiếp tham gia đón, tiễn và làm việc, trao đổi tích cực với các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Trong vòng 48 giờ ở hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã làm việc với lịch trình dày đặc gồm gần 40 hoạt động đối ngoại. Các cuộc hội đàm, hội kiến đều diễn ra trong không khí thẳng thắn, tin cậy, cởi mở, chân thành và đạt được nhiều kết quả thực chất, đúng với mục tiêu đề ra của các chuyến thăm.

Thiếu nhi Lào tặng hoa, chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm lần này, tại Lào đã diễn ra một hoạt động mang tính điểm nhấn là Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các cán bộ chủ chốt của Lào, với hơn 700 người tham dự trực tiếp, có điểm cầu trực tuyến tới các địa phương, các tổ chức cơ sở và truyền hình trực tiếp trên toàn đất nước Lào. Qua đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin về những thành tựu đã đạt được trong 40 năm đổi mới và trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội cho tới công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; những định hướng của Đảng và Nhà nước ta đã được thông qua tại Đại hội XIV để đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó đường lối đối ngoại tiếp tục khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng chủ trì cuộc gặp với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Cũng tại Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã cùng với Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao ba Đảng, là hoạt động khẳng định truyền thống quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ba Đảng, là nền tảng quan trọng và vững chắc để ba Đảng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố vững chắc tin cậy chính trị và thống nhất những định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới.

Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả cụ thể đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào?

Với ý nghĩa đặc biệt về thời điểm như đã nêu ở trên, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đánh giá rất cao về ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc trao đổi sâu rộng với lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào. Trên nền tảng tin cậy chính trị cao và tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân hai nước trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể:

Thứ nhất, hai bên tái khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ Việt Nam – Lào, tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Theo đó, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh việc đồng hành, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Lào với tinh thần trong sáng, thủy chung, trước sau như một, đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới của cả hai dân tộc.

Thứ hai, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn và cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” vừa mới được thiết lập giữa hai nước vào tháng 12/2025. Nhân dịp này, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất từ nhận thức chung đến định hướng hành động để ngay lập tức đưa nội hàm “gắn kết chiến lược” đi vào thực tiễn, thúc đẩy hai Đảng, hai nước gắn kết chặt chẽ hơn nữa về tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển.

Trong đó, hai bên thống nhất tăng cường gắn kết toàn diện giữa chiến lược phát triển, chính sách kinh tế - xã hội, quy hoạch hạ tầng và không gian phát triển, song song với việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, với phương châm lấy con người làm trung tâm của quá trình gắn kết được xác định là yếu tố then chốt, bảo đảm tính bền vững lâu dài của quan hệ hai nước.

Nhân dịp này Việt Nam và Lào trao nhiều văn kiện hợp tác về các lĩnh vực như giáo dục, tư pháp và kết nối giữa các địa phương. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập Trường Đại học Việt Nam tại Lào là một minh chứng thể hiện mạnh mẽ tinh thần hành động khẩn trương trong triển khai khuôn khổ quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào, được hai nước bắt tay vào thực hiện chỉ sau 2 tháng từ khi có ý tưởng này.

Thứ ba, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin chiến lược tuyệt đối, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Hai bên khẳng định sẽ duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, kịp thời chia sẻ quan điểm, tham vấn chính sách và phối hợp xử lý các vấn đề cùng quan tâm, qua đó củng cố vững chắc lòng tin chiến lược và bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước.

Hai bên cũng thống nhất tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong đó, hợp tác chính trị tiếp tục giữ vai trò định hướng và dẫn dắt; hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng bảo đảm hòa bình, ổn định; hợp tác kinh tế được xác định là lĩnh vực cần tạo chuyển biến và đột phá rõ nét, gắn với kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực, nhất là ASEAN và Tiểu vùng Mekong, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, đồng thời nâng cao vị thế và tiếng nói chung của hai nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Xin Bộ trưởng cho biết kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia?

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, hết sức thực chất. Bên cạnh cuộc họp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ CPP, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến với những lãnh đạo cao nhất của Campuchia.

Các lãnh đạo phía Campuchia đều bày tỏ sự coi trọng cao độ chuyến thăm của Tổng Bí thư, dành tình cảm, sự ngưỡng mộ và đánh giá rất cao thành tựu phát triển của Việt Nam và những quyết sách có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam. Lãnh đạo hai bên đã chia sẻ nhiều quan điểm, nhận thức chung và thống nhất những nguyên tắc, định hướng lớn cho quan hệ hai nước trong một giai đoạn phát triển mới với Tuyên bố chung và nhiều văn kiện hợp tác được ký kết. Kết quả của chuyến thăm có thể tổng kết ở năm điểm lớn như sau:

Thứ nhất, hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng, ủng hộ lẫn nhau và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia, chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc giữ gìn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống không thể tách rời và hỗ trợ nhau cùng phát triển ổn định trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp. Hai bên nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị, coi đây là nhân tố cốt lõi và xuyên suốt, giữ vai trò định hướng chiến lược cho toàn bộ quan hệ song phương.

Đặc biệt, hai bên đã đạt được những nhận thức chung quan trọng, thống nhất một số nguyên tắc lớn đặt nền móng vững chắc cho quản lý và giải quyết khác biệt, đó là giải quyết khác biệt thông qua đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng, hợp tác chân thành và thiện chí, dựa trên sự tôn trọng lợi ích cốt lõi chính đáng của nhau, xây dựng trên cơ sở những điểm tương đồng, đồng thời giảm thiểu và thu hẹp các khác biệt; tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn kịp thời về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến biên giới, cộng đồng, chương trình, dự án hợp tác; duy trì sự đồng thuận, củng cố lòng tin và duy trì quan hệ song phương ổn định, lâu dài.

Đây là bước phát triển nhận thức quan trọng, là cơ sở để hai nước kiểm soát và giải quyết các vấn đề tồn đọng, không để những vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước; là điểm tựa để củng cố tin cậy chính trị nhằm phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thứ hai, hai bên đã khẳng định quyết tâm nâng cao hiệu quả, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, mang lại lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Theo đó, hai nước nhất trí khai thác các thế mạnh bổ trợ cho nhau nhằm tăng cường gắn kết kinh tế song phương và khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng, nông nghiệp và chế biến nông sản, năng lượng và logistics, hợp tác kinh tế biên giới, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nền kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề ra nhiều biện pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD. Đặc biệt, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi về nghiên cứu chung cơ chế kinh tế mới nhằm liên kết chặt chẽ hơn nền kinh tế hai nước.

Thứ ba, hai bên nhất trí coi quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc trong quan hệ Việt Nam - Campuchia, quyết tâm giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng vũ trang bao gồm xây dựng năng lực; chống tội phạm xuyên quốc gia nhất là lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy. Hai bên cũng quyết tâm không cho phép các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia.

Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đóng góp hiệu quả cho hợp tác khu vực, nhất là trong khuôn khổ Tiểu vùng Mekong và ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thứ tư, lãnh đạo hai nước đã khẳng định quyết tâm rất cao trong việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường tham vấn giữa các ban Đảng, coi việc triển khai thực chất là thước đo quan trọng của quyết tâm chính trị và mức độ tin cậy giữa hai bên.

Theo đó, hai bên đã đề ra kế hoạch và lộ trình rõ ràng, làm mới nội dung, phương thức hợp tác theo hướng thực chất, linh hoạt, hiệu quả để triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là phát huy vai trò cơ chế tham vấn, đối thoại chính trị thường xuyên, kịp thời chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường, và xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh.

Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Một điểm quan trọng đó là các thỏa thuận đạt được giữa Việt Nam và Campuchia nhân chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng với hai Đảng, hai nước, mà còn hài hòa với những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng Việt Nam – Campuchia - Lào.

Cuộc gặp cấp cao ba Đảng đã thống nhất nhiều nội dung mang tính bước ngoặt về tư duy định hướng hợp tác thời gian tới, điển hình là thống nhất hình thành và phát triển kết nối giữa ba nước về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giao thông, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ cao và kết nối giữa nhân dân ba nước, nhất là kết nối giữa thanh niên để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy tình đoàn kết gắn bó, giá trị lịch sử bất biến giữa ba Đảng, ba nước.

Cuộc gặp cấp cao ba Đảng có sự tham dự của người đứng đầu chính phủ và nghị viện ba nước, phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng những kết quả đạt được là sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị các nước, khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ ba Đảng, ba nước như một tài sản chung vô giá.

Như vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Lào và Campuchia đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như các lãnh đạo của Lào và Campuchia trong việc đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng mục tiêu rất cao về phát triển của mỗi nước trong bối cảnh mới, vì lợi ích của nhân dân ba nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực, trên thế giới.

Cảm ơn Bộ trưởng!