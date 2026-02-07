Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông lật thuyền ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền, mất tích khi thả lưới đánh cá trên hồ thủy lợi Đạ Sị.

Chiều 7/2, lãnh đạo UBND xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.T (44 tuổi, ngụ địa phương, nạn nhân bị lật thuyền, mất tích trên hồ thủy lợi Đạ Sị).

Lực lượng chức năng tìm kiếm trên hồ Đạ Sị.

Trước đó, tối 5/2, trong lúc chèo thuyền thả lưới đánh cá trên hồ Đạ Sị, thuyền của anh T. bất ngờ bị lật, khiến anh rơi xuống nước và mất tích. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động công an, xã đội phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 4 (Phòng PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức tìm kiếm.

Do hồ Đạ Sị rộng gần 220ha, mực nước sâu trung bình 8 - 10m, có nơi sâu hàng chục mét, nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 7/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 50m.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Thái Lâm
