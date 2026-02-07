Kiều bào hiến kế đưa du lịch Ninh Bình vươn tầm quốc tế

TPO - Chương trình "Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình" quy tụ 100 kiều bào tiêu biểu, đóng góp nhiều ý kiến phát triển du lịch theo hướng bền vững, số hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá danh thắng, sản phẩm địa phương và đưa hình ảnh Ninh Bình vươn ra thế giới.

Ngày 7/2, tại Ninh Bình diễn ra chương trình “Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Đặng Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; cùng đại diện các cơ quan, sở, ngành, doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026.

Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã giới thiệu những thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư của tỉnh sau khi sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định từ ngày 1/7/2025.

Ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Sơn cho biết, Ninh Bình hiện sở hữu trên 5.000 di tích, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 265 di tích quốc gia, 784 di tích cấp tỉnh, đặc biệt có Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, là hình mẫu về phát triển kinh tế và du lịch bền vững; năm 2025 đã lọt top 1% điểm đến tốt nhất trên thế giới. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có hơn 13.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Đặng Thanh Sơn vui mừng khi lần đầu tiên chương trình Xuân Quê hương kết nối với tỉnh Ninh Bình, tin rằng chương trình sẽ góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chuyến thăm của đoàn kiều bào tiêu biểu tới tỉnh Ninh Bình hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, diễn ra vào thời điểm cả nước bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các địa phương cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới.

Ông Kiên tin tưởng, các đại biểu kiều bào, với tài năng, nhiệt huyết và tình yêu quê hương, sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, đồng thời, là cầu nối tích cực lan tỏa những nét đẹp, thế mạnh cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh Ninh Bình đến 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Đoàn kiều bào tiêu biểu tham quan tỉnh Ninh Bình.

Là người con quê hương Ninh Bình xa quê hương lâu năm, Tiến sĩ Hoàng Xuân Bình, Chủ tịch Trung tâm thương mại ASG, Trưởng ban tư vấn liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch ở Ba Lan, trong đó nhấn mạnh du lịch phải kết hợp với thương mại và dịch vụ; cần xác định lộ trình du lịch kết hợp với quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương; nghiên cứu xây dựng trung tâm xuất khẩu để đưa sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài….

Cùng chia sẻ và đóng góp với tỉnh về việc thúc đẩy “số hóa” du lịch, ông Lê Anh Đức - kiều bào đã có 12 năm sinh sống và làm việc tại Singapore - cho rằng với lợi thế của người đi sau và sự hỗ trợ của công nghệ mới, Ninh Bình hoàn toàn có thể đi nhanh hơn.

Cộng đồng chuyên gia kiều bào tại Singapore, với lợi thế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mong muốn được đồng hành cùng Ninh Bình, để xây dựng một vùng đất không chỉ đẹp về cảnh sắc, hào hùng về lịch sử, mà còn thông minh, hiện đại và đáng sống trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn kiều bào đã đi dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê; tham quan Khu du lịch Tràng An.