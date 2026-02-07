Hà Nội coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng cho phát triển

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quý báu, là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Chiều 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Xuân Quê hương 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan, sở, ngành và 100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự Xuân Quê hương 2026. Trong đó, có nhiều kiều bào tiêu biểu đã đóng góp vào quá trình phát triển đô thị tại Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt các kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi chương trình Xuân Quê hương nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong số đó có nhiều trí thức, chuyên gia khoa học, doanh nhân thành đạt, nhà văn hóa, nhà báo, giáo viên dạy tiếng Việt, cũng như những cá nhân đang tham gia vào đời sống chính trị - xã hội tại nước sở tại. Đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển lớn mạnh, hội nhập sâu rộng và vị thế ngày càng nâng cao của cộng đồng người Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của bà con đối với các chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Những đóng góp này thể hiện tình cảm gắn bó, niềm tin và khát vọng chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Bà khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để bà con đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025 vừa qua là một năm đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội. Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời xác định những mục tiêu, định hướng phát triển lớn trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Hà Nội đang tập trung triển khai các chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Hiện tại, thành phố đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, khu nghiên cứu và trung tâm sáng tạo, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, thành phố Hà Nội luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quý báu, là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Hà Nội đang không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con kiều bào tiếp cận các cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Thủ đô. Thành phố đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, phát triển quỹ đất sạch, hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Các kiều bào chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý đô thị, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và trí thức kiều bào trong nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục, phát triển đô thị và bảo tồn di sản.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị mang đậm bản sắc văn hóa, nhưng đồng thời có tầm vóc khu vực và quốc tế, là điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè và du khách trên toàn thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng mong rằng, mỗi người con Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hướng về quê hương, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, cùng chung tay góp sức để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.