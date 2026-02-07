Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đổ xô lên núi săn đào đá về bán Tết

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giáp Tết, khi phố phường bắt đầu rực rỡ sắc hoa xuân, nhiều thương lái từ miền xuôi lại ngược lên các xã vùng cao Nghệ An, “ăn đường, ngủ bụi” giữa núi rừng để săn tìm những cành đào đá độc lạ phục vụ thị trường Tết.

Những ngày này, các bản làng người Mông ở xã biên giới Na Ngoi, Mường Lống... (Nghệ An) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, quanh năm các xã này chìm trong sương mù dày đặc, điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nhưng chính điều đó lại tạo nên nét riêng hiếm có cho những cây đào trồng trên nương rẫy, sườn núi đá.

20.jpg
Giáp Tết, nhiều thương lái từ dưới xuôi lên miền núi để săn đào.

Khác với đào thế, đào Nhật Tân, đào phai ở miền xuôi có thân nhẵn bóng, đào đá vùng cao mang lớp vỏ xù xì, phủ rêu mốc, nấm ký sinh, dáng cây hoàn toàn tự nhiên. Vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ được nhiều người ưa chuộng, kéo theo làn sóng thương lái lên núi “săn” đào ngày một đông trong những năm gần đây.

Cẩn thận bó từng cành đào để xếp lên xe bán tải vận chuyển về miền xuôi, anh Trần Văn Tuấn (trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, bắt đầu từ tháng chạp anh đã lên các xã miền núi để săn đào về bán Tết. Tuy nhiên năm nay thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ ấm lại nhuận tháng nên hầu hết đào bung nở sớm hơn những năm trước. Việc tìm đào vốn khó này càng thêm gian nan.

tp-3.jpg
tp-8.jpg
tp-9.jpg
Đào ở các xã miền núi mang vẻ đẹp độc lạ, cánh hoa dày. Nhiều cành đào đá có thân sần sùi, rêu phủ kín khiến nhiều người thích thú.

Hơn nửa tháng đi “săn” đào, anh Tuấn cũng tìm mua được gần 100 cành đào đá với giá dao động từ 1-10 triệu đồng tùy kích thước và vẻ đẹp của cây. “Đào ở vùng ven phía ngoài hầu như đã nở hết. Chúng tôi phải nhờ dân bản dẫn vào các khu vực núi sâu, nơi đó không khí lạnh, mát mẻ quanh năm và có những gốc đào già, đẹp”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cho hay, tìm mua được cành đào đã vất vả, vận chuyển được ra khỏi núi còn vất vả hơn. Việc vận chuyển đào đá là khâu tốn kém và nhiều rủi ro. Bởi đào mọc ở núi cao, đường đi hiểm trở, hầu hết các thương lái phải thuê người dân khiêng vác ra ngoài đường lớn.

tp-17-5579.jpg
tp-13-5653.jpg
Các thương lái phải nhờ người dân dẫn vào rừng sâu để tìm đào đá.

“Ngoài giá mua, mỗi cành đào phải bỏ thêm chi phí từ 300.000 - 500.000 đồng tiền vận chuyển. Cây lớn phải 3 người khiêng, chi phí còn cao hơn nhiều nữa. Không chỉ tốn công, tốn tiền, việc vận chuyển còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi cành đào già giòn, dáng tỏa rộng, khó bó gọn. Chỉ cần sơ sẩy, cành gãy coi như mất giá trị”, anh Tuấn nói.

626024696-122111769855196840-5776843976768808632-n.jpg
624670137-122111414757196840-889315246687064201-n.jpg
tp-16.jpg
Những cành đào sau đó được vác từ trên núi xuống tập kết ven đường rồi đưa về miền xuôi bán Tết.

Hơn 5 năm đi mua đào đá ở các xã miền núi của Nghệ An, anh Lê Văn Ngọc (45 tuổi, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) chia sẻ, một cành đào đá được đánh giá đẹp phải có thế tỏa đều, phủ rêu mốc, nhiều nụ, nhiều lộc. Hoa đào đá không rực rỡ nhưng to, cánh dày, nở bền, lâu tàn, được nhiều người tin là biểu tượng cho sự vững chãi, trường tồn trong năm mới.

“Mỗi năm đi buôn đào đá ít cũng được hơn chục triệu, nhiều thì vài chục triệu. Nhưng nhiều người không quen cũng có thể lỗ vì hư hỏng, đào không nở nên mất giá”, anh Ngọc chia sẻ.

tp-12.jpg
tp-10.jpg
Nhiều cành đào đá chỉ vừa được đưa xuống núi đã có người hỏi mua. Trong ảnh, cành đào đá nhỏ nhưng vừa đưa xuống núi đã được khách "chốt" mua với giá 1,5 triệu đồng.
tp-11.jpg
Đào đá ở các xã miền núi Nghệ An đẹp và rất được ưa chuộng.
624524630-122111414541196840-1685767302352966947-n.jpg
Nhiều thương lái đang tiếp tục lên núi săn mua đào rồi vận chuyển về các khu phố để bán Tết.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Tết #đào #hoa đào #thương lái #thị trường #không khí Tết #Tết Bính Ngọ #xã miền núi

Xem thêm

Cùng chuyên mục