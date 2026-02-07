Giáp Tết, giao thông trung tâm TPHCM và cửa ngõ sân bay ùn ứ từ sáng đến chiều

Mất gần 15 phút cho hành trình khoảng 2km
Trưa 6/2, đứng trên đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), chị Trần Mỹ Lệ (quê Lâm Đồng) liên tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ xe công nghệ đến đón để di chuyển về đường Hồng Hà (khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất). Tuy nhiên, sau nhiều phút đặt xe, tài xế vẫn chưa thể tiếp cận điểm đón.
“Giáp Tết nên bắt xe khó hơn hẳn. Tài xế nhận cuốc rồi mà phải loay hoay cả 10 phút vẫn chưa tới nơi, dù đường không xa. Đường đông, xe cộ chen chúc nên đi rất chậm”, chị Lệ nói.
Chiều cùng ngày, phóng viên thực hiện hành trình bằng xe công nghệ từ cầu Công Lý (phường Xuân Hòa) đến Dinh Độc Lập (phường Bến Thành). Dù chặng đường chỉ dài hơn 2km nhưng phải mất gần 15 phút. Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dòng xe ken đặc, nhiều nút giao ùn ứ, phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút.
Ngồi sau tay lái, anh Nguyễn Quốc Lập, tài xế xe công nghệ, cho biết những ngày giáp Tết, trung tâm TPHCM đông đúc hơn thường lệ. “Khách đổ về khu vực trung tâm rất nhiều, người đi chụp ảnh ở Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, người đi mua sắm ở các trung tâm thương mại. Chưa kể hàng hóa cuối năm vận chuyển liên tục, nên tuyến đường nào cũng đông. Năm nào cũng vậy, chạy xe vào thời điểm này khá vất vả”, anh Lập chia sẻ.
Ùn từ sáng đến chiều
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM những ngày qua rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài. Các tuyến như: Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai… cùng nhiều giao lộ lân cận liên tục trong cảnh xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp. Tại các vòng xoay lớn như công trường Dân Chủ, dòng phương tiện ken đặc, nhích từng chút một, dù thời điểm này chưa phải khung giờ cao điểm buổi chiều.
Ngồi trên xe máy kẹt giữa dòng phương tiện trên đường Điện Biên Phủ, chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Không chỉ giờ tan tầm, mà trưa hay xế chiều cũng kẹt. Có lúc đứng chờ đèn xanh mà xe không nhúc nhích nổi, chỉ biết chờ”.
Trong khi đó, khu vực cửa ngõ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục là “điểm nóng” giao thông những ngày cận Tết. Trên các trục đường Trường Sơn, Trường Chinh, Cộng Hòa…, phương tiện dày đặc vào giờ cao điểm. Nhiều thời điểm, ô tô, xe máy xếp hàng dài, di chuyển chậm, tài xế liên tục nhích ga rồi lại phanh.
Anh Nguyễn Văn Hòa, tài xế taxi thường xuyên đón trả khách tại sân bay, cho biết: “Giáp Tết lượng khách đi lại tăng mạnh, đặc biệt là khách mang nhiều hành lý. Chỉ cần kẹt xe một đoạn ngắn là trễ chuyến, tài xế cũng áp lực, hành khách thì sốt ruột”.
Ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, thời điểm cao điểm trước Tết, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ra vào sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, khiến nhiều tuyến cửa ngõ thường xuyên ùn ứ.
“Ngành giao thông đã chủ động xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc, nhất là trong giờ cao điểm và dịp cao điểm Tết”, ông Hợp nói.
Theo đó, tại các tuyến Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà, Phan Thúc Duyện, Cộng Hòa, Trường Chinh, Sở Xây dựng phối hợp CSGT điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp lưu lượng thực tế; cập nhật tình hình qua camera, bảng điện tử và phát thanh để hướng dẫn người dân chọn lộ trình thay thế, hạn chế xe vào khu vực sân bay khi không cần thiết. Công tác xử lý vi phạm, kể cả phạt “nguội”, cũng được tăng cường.
Về hạ tầng, ngành chức năng điều chỉnh làn sóng xanh tại ba giao lộ trên trục Trường Chinh (Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa) và mở rộng phần đường cho xe hỗn hợp, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Riêng giao lộ Phan Thúc Duyện - Thăng Long, rào chắn di động được lắp đặt để hạn chế xe rẽ trái trong giờ cao điểm, ưu tiên dòng xe đi thẳng từ hầm chui ra nhà ga T3.
Ngoài ra, Sở Xây dựng đang nghiên cứu cấm ô tô rẽ phải từ đường Thăng Long vào đường Nguyễn Cảnh Dị trong khung giờ cao điểm (6h-9h, 16h-19h), dự kiến trình trong tháng 2/2026.
Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị chuyên môn tăng cường rà soát, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn, đặc biệt tại khu vực trung tâm, các cửa ngõ và trục đường có lưu lượng phương tiện lớn.
Các đơn vị được chỉ đạo kịp thời khắc phục hư hỏng, theo dõi sát hệ thống đèn tín hiệu, camera giao thông để điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp, hạn chế ùn tắc. Công tác phân luồng giao thông được triển khai linh hoạt tại các điểm nóng như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, ga Dĩ An, các bến xe, cảng, bến phà, hầm vượt sông, khu vực lễ hội, chợ hoa Tết…
Sở Xây dựng TPHCM đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giao thông tạm thời, điều chỉnh lộ trình, bảo đảm vận chuyển hành khách, hàng hóa phục vụ Tết thông suốt; phối hợp CSGT điều tiết giao thông tại các sự kiện, lễ hội, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn ứ trong những ngày cao điểm.