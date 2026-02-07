Cận Tết, giá dịch vụ dọn nhà theo giờ tăng gấp 3 vẫn khó tìm

TPO - Những ngày cận Tết, giá dịch vụ dọn nhà theo giờ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với ngày thường nhưng vẫn khó tìm.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, mọi người đều bận rộn với công việc và mua sắm. Thay vì dành cả buổi để dọn dẹp, nhiều gia đình chọn dịch vụ dọn nhà để có thể tập trung vào những công việc quan trọng khác hoặc dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Chừng 8h sáng, nghe tiếng chuông reo, chị Trần Thị Vân (phường Khương Đình, Hà Nội) nhanh chóng mở cửa. Trước cửa là 2 phụ nữ với lỉnh kỉnh đồ nghề dọn vệ sinh, mặc đồng phục của một đơn vị cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh. Sau khi trao đổi và xác nhận thông tin, 2 nhân viên bắt đầu dọn dẹp căn hộ của chị Vân.

Chị Hoan (SN 1986, quê ở Ninh Bình) cho biết, đã làm dịch vụ dọn nhà theo giờ được gần 1 năm. Trước đây, chị buôn bán nhỏ ở quê, nhưng rồi công việc không thuận lợi. Vì thế, chị với chồng lên Hà Nội làm việc.

Ở Hà Nội, vợ chồng chị thuê căn nhà cấp 4 ở Thanh Trì. Hàng ngày, chồng cùng đội thợ xây nhận các công trình dân sinh nhỏ để làm việc, còn chị ở nhà chăm sóc 3 con. Gần đây, khi con út được gần 2 tuổi, chị mới bắt đầu đi làm để phụ chồng. Công việc dọn nhà theo giờ được chị lựa chọn vì thời gian linh động.

Chị Hoan cho biết, ngày thường, giá dịch vụ khoảng 50.000 đồng/giờ. Mỗi ngày, chị nhận được khoảng 3-4 ca (mỗi ca 2 tiếng), sau khi trừ phí app (20%) thu nhập trung bình của chị được khoảng 10 triệu đồng.

Những ngày cận Tết, nhu cầu dọn nhà tăng, giá cũng tăng cao. “Trước rằm Tháng Chạp, giá dịch vụ khoảng 70.000 đồng/giờ. Sau rằm, giá tăng từng ngày, hiện khoảng 100.000 đồng/giờ”, chị chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hường (SN 1988) có 5 năm kinh nghiệm dọn nhà theo giờ. Chị cho biết, thông qua công ty những nhân viên dọn nhà như chị được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về cách sử dụng các thiết bị, hóa chất chuyên dụng để làm sạch các khu vực dù là khó nhất. Đặc biệt, vấn đề an toàn tài sản của chủ nhà được công ty đặt lên hàng đầu.

Chị Hường cho biết, càng cận Tết, giá dịch vụ càng cao. Như năm ngoái, chiều 29 Tết chị mới về quê, bởi còn tranh thủ làm. “Năm ngoái, những ngày cận Tết giá dịch vụ lên đến 200.000 đồng/giờ. Xong việc, chủ nhà còn chu đáo lì xì từ 100-200.000 đồng. Vì thế, có ngày tôi kiếm được gần 3 triệu đồng. Thu nhập cao nên ham, cố gắng làm thêm 1-2 ngày để có thêm tiền sắm Tết cho gia đình”, chị Hường chia sẻ.

Chị Thảo, đại diện một đơn vị cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình cho biết, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa thường đông khách từ đầu tháng Chạp trở đi.

Thời điểm sát Tết, giá cao có thể tăng gấp đôi, gấp ba nhưng vẫn rất khó tìm người, do nhu cầu tăng cao trong khi nhiều lao động về quê sớm. Cũng vì thế, giá dịch vụ thường tăng mạnh, thậm chí có thể cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Theo chị Thảo, nếu có kế hoạch sử dụng dịch vụ dọn nhà vào dịp cuối năm, khách hàng nên chủ động đặt lịch trước và tìm hiểu trước các gói dịch vụ để tránh bị chặt chém. Bên cạnh đó, khách hàng cần tìm những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, đảm bảo không bị "bom" dịch vụ và chặt chém cũng như an toàn về tài sản.