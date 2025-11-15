Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đến lau dọn nhà rồi trộm trang sức hơn 330 triệu đồng của gia chủ

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Số tài sản người phụ nữ lấy trộm gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn, trị giá khoảng 335 triệu đồng.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã bắt được Trần Thị Thu Phương (SN 1996, Quê Hậu Giang), là nghi phạm trong vụ một người dân bị trộm trang sức trị giá 335 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào chiều muộn 12/11, chị T. đến Công an phường Bình Phước trình báo về việc nhà bị mất trộm tài sản là nữ trang có giá trị lớn.

trom-1.jpg
Công an lấy lời khai Trần Thị Thu Phương

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường đã phân công Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra. Bước đầu xác định số tài sản bị mất gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn, trị giá khoảng 335 triệu đồng.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an phường Bình Phước đã tiến hành làm việc với Trần Thị Thu Phương. Mặc dù ban đầu Phương không khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

trom.jpg
Trần Thị Thu Phương

Đối tượng khai nhận do có quen biết nên khi đến làm công lau dọn nhà cho chị T. đã lẻn vào trong phòng ngủ lục tìm và lấy trộm số tài sản kể trên. Số tài sản trộm được, Phương cất giấu trong túi áo. Trên đường về, Phương đem bán một phần tài sản lấy trộm được với số tiền gần 22 triệu đồng. Số tài sản còn lại, Phương mang về cất giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hương Chi
#trộm cắp tài sản #trang sức #vàng #phường Bình Phước #Đồng Nai #lau dọn #phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục