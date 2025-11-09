Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.

Ngày 9/11, đại diện Công an phường Phú Lợi (TPHCM) cho biết, vụ nhiều ô tô đậu trên đường bị mất gương chiếu hậu, thủ phạm đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào sáng 7/11, Công an phường Phú Lợi nhận được phản ánh của người dân về việc tại khu vực công viên khu phố Phú Hòa 4, nhiều ô tô đậu dọc đường bị đối tượng trộm cắp gương chiếu hậu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành thu thập thông tin, xác minh truy bắt đối tượng. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thanh Duy (SN 2007, quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại phường Phú Lợi, TPHCM) nên đưa về trụ sở làm việc.

tp-trom-3554.jpg
Đối tượng trộm gương chiếu hậu nhiều ô tô đậu trên đường

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Duy khai, khoảng 3h sáng 7/11, đi từ nhà trọ đến khu vực công viên khu phố Phú Hòa 4, phường Phú Lợi, tìm những xe ô tô đậu bên lề đường không có người trông coi để trộm cắp tài sản. Đối tượng đã trộm kính chiếu hậu của nhiều xe ô tô trên địa bàn TPHCM.

Sau khi trộm gương chiếu hậu, Duy điều khiển xe mô tô biển số 70L1-172.78 mang đến khu vực Bến xe miền Đông (TPHCM) để tiêu thụ. Công an phường Phú Lợi cho biết thêm, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh xác định điểm tiêu thụ, mở rộng điều tra vụ việc.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Hương Chi
#trộm cắp tài sản #phường Phú Lợi #TPHCM #trộm gương chiếu hậu #ô tô #công viên #truy bắt

