Nhiều vũ khí được giao nộp cho Công an để đổi lấy quà Tết

TPO - Cận Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người dân phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh đã mang những loại vũ khí tiềm ẩn nguy hiểm đến trụ sở Công an để đổi lấy quà Tết, góp phần loại bỏ rủi ro và giữ bình yên cho mùa xuân đang đến gần.

Người dân giao nộp vũ khí nhận quà Tết tại Công an phường Chũ (tỉnh Bắc Ninh).

Với thông điệp “Mang nguy hiểm đi, mang bình an về nhà”, Công an phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ lấy quà Tết 2026”. Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân trong và ngoài địa bàn phường.

Người dân giao nộp vũ khí và nhận quà Tết tại Công an phường Chũ.

Chỉ trong ngày đầu, người dân đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ nguy hiểm như: 10 súng tự chế, 1 kiếm, 2 dao phóng lợn, 2 bệ pháo, 25 quả pháo tự chế cùng khoảng 2kg tiền chất thuốc nổ. Mỗi món đồ nguy hiểm được trao đi là thêm một nguy cơ được loại bỏ khỏi đời sống cộng đồng.

Sau khi giao nộp, người dân được Công an phường Chũ gửi tặng những phần quà Tết thiết thực như bánh chưng, lịch Tết CAND… Không chỉ mang giá trị vật chất, những món quà còn là sự động viên, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn bình yên khu phố.

Pháo nổ được người dân giao nộp.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ lấy quà Tết 2026” không chỉ góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn đáng tiếc trong dịp Tết, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về một mùa xuân an toàn, không tiếng súng, không tiếng pháo nổ trái phép. Qua đó, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, vì dân của lực lượng Công an phường Chũ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.