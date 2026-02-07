Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin xây cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong là sai

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thông tin lan truyền về phương án xây cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết địa phương chưa có bất kỳ quy hoạch hay kế hoạch đầu tư nào liên quan đến dự án này.

Ngày 7/2, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - cho biết đến hiện tại địa phương chưa có bất kỳ quy hoạch hay kế hoạch đầu tư nào liên quan đến việc xây dựng cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án xây dựng một tuyến cầu vượt biển tại khu vực này, được cho là giúp rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển so với lộ trình đường bộ hiện nay.

vanphong.jpg
Một góc Khu kinh tế Vân Phong.

Theo nội dung lan truyền, công trình được mô tả là trục kết nối chiến lược giữa hai phân khu trọng điểm của Khu Kinh tế Vân Phong, gắn với quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Bắc Vân Phong, hệ thống logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch cao cấp. Tuyến cầu này được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi đô thị ven biển liên hoàn giữa Nam và Bắc Vân Phong.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vinh khẳng định các thông tin đang chia sẻ trên mạng xã hội là chưa chính xác và có thể gây hiểu nhầm cho người dân cũng như các nhà đầu tư. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nên theo dõi, tiếp cận thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống, tránh bị tác động bởi những nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Phùng Quang
#vịnh Vân Phong #cầu vượt biển #Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa #nhà đầu tư.

Xem thêm

Cùng chuyên mục