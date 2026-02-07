Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vedan Việt Nam trao hơn 1.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

P.V

Từ ngày 04/02 đến ngày 9/2/2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập Đỏ (CTĐ), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã Phước Thái, xã Đồng Phú tỉnh Đồng Nai và phường Phú Mỹ Tp.HCM ... trao tặng hơn 1.000 phần quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là 1 trong những hoạt động thường niên mà doanh nghiệp kiên trì thực hiện trong suốt nhiều năm qua dựa trên phương châm “Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”.

Mỗi phần quà Tết bao gồm gạo cùng các sản phẩm gia vị thiết yếu do Vedan Việt Nam sản xuất như bột ngọt, hạt nêm, tương ớt, nước mắm,... góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, gắn bó của tập thể cán bộ công nhân viên Vedan đối với cộng đồng

ba-nguyen-thu-thuy-pho-giam-doc-doi-ngoai-vedan-viet-nam-ao-xanh-den-trao-qua-tet-cho-nguoi-dan-phuong-phu-my.jpg

Trực tiếp trao quà đến tay người dân, bà Yang Nai Hsuan (Trợ lý đặc biệt văn phòng TGĐ) chia sẻ: “Xuất phát từ tầm nhìn ‘Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người’, Vedan Việt Nam xem trách nhiệm sẻ chia là yếu tố cốt lõi trong triết lý kinh doanh. Việc trao quà và đồng hành cùng bà con đón một mùa Tết trọn vẹn, là một bước đi tuy nhỏ nhưng không thể thiếu trên hành trình cam kết gắn bó lâu dài cùng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ có thể góp thêm một chút ấm áp, một chút niềm vui để bà con đón năm mới phấn khởi hơn”.

dai-dien-ubnd-xa-phuoc-thai-va-dai-dien-vedan-viet-nam-phoi-hop-trao-tang-qua-tet-cho-nguoi-dan.jpg
gian-hang-0-dong-cho-ba-con-xa-dong-phu.jpg
Gian hàng 0 đồng cho bà con xã Đồng Phú

Tính đến năm 2026, Vedan đã có 35 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam với hơn 3800 CBCNV. Từ một doanh nghiệp FDI tiên phong đầu tư vào Việt Nam, Vedan hiện đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm - gia vị, được tin yêu với các sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng, phù hợp khẩu vị người Việt. Không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh, Vedan cũng thường xuyên quan tâm và chăm lo đời sống của CBCNV. Mỗi năm nhân dịp tết, công ty tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi sắc xuân, thi trang trí mâm ngũ quả, thi nấu bánh chưng bánh tét và tặng quà cho các công nhân không về quê ăn tết...

P.V
#Vedan Việt Nam #quà Tết #hộ nghèo #từ thiện #đồng Nai #phước Thái #xuân 2026

