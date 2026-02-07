Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành: Dấu ấn đập Đình Vũ, Luật Doanh nghiệp

TPO - Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, phong cách lãnh đạo của nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành là trao quyền thực chất. Ông để lại nhiều đóng góp trong việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân, với dấu mốc Luật Doanh nghiệp 1999.

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đoàn Duy Thành - nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI - qua đời sáng 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng), trưởng thành trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ngay từ những năm tháng đầu tiên tham gia cách mạng, ông đã thể hiện tinh thần quyết tâm và lòng yêu nước, cống hiến sức lực vì lợi ích chung của nhân dân.

Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành vừa qua đời sáng 6/2. Ảnh: VCCI.

Một trong những dấu ấn lớn của nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành là dự án khai hoang đắp đập Đình Vũ và đê đường 14 năm 1980, mở rộng diện tích đất canh tác, lập nên hai xã mới Hải Thành và Tân Thành, ở Hải Phòng. Ông cũng tiên phong trong phong trào “Ngói hóa nông thôn", cải thiện đời sống người dân và kiên quyết không thi hành Chỉ thị Z30 về tịch thu nhà dân.

Đặc biệt, nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành đã để lại nhiều dấu ấn trong việc xây dựng và phát triển VCCI, giai đoạn công tác từ năm 1993-2002.

Năm 1993, VCCI được tách khỏi Bộ Thương mại, hoạt động độc lập. Đây cũng là thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, giai đoạn có những dấu ấn và đóng góp nổi bật nhất của VCCI.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch VCCI - nhớ lại thời điểm một Phó Thủ tướng trực tiếp dẫn dắt VCCI đã nâng vị thế của tổ chức lên rõ rệt. Trong khoảng 10 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, ông Đoàn Duy Thành mạnh dạn mở rộng cơ chế hoạt động, đầu tư thêm nguồn lực, phát triển mạng lưới chi nhánh tại các địa phương và tăng cường tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng doanh nhân tư nhân, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

“Thời kỳ đó cũng là với giai đoạn Nhà nước chủ trương sửa luật cũ để hình thành Luật Doanh nghiệp mới, ra đời năm 1999. Chủ tịch Đoàn Duy Thành đã trực tiếp chỉ đạo và mời tôi tham gia ban chỉ đạo soạn thảo luật, cùng với anh Trần Vũ Hải (luật sư của VCCI) tham gia tổ soạn thảo. VCCI thông qua đó đóng góp rất nhiều ý kiến quan trọng cho Luật Doanh nghiệp 1999”, bà Lan nói, đồng thời nhấn mạnh cách làm việc của nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành là trao quyền rất rõ ràng.

Theo bà Phạm Chi Lan, phong cách lãnh đạo của ông Đoàn Duy Thành là trao quyền thực chất. “Anh bảo tôi: "Chị thấy cái gì cần thì chị cứ nói". Không hạn chế, không gò bó, khác hẳn với nhiều người đi họp từ các bộ, ngành, lúc nào cũng phải e dè, xin ý kiến trước mới dám phát biểu”, bà Lan nhớ lại.

Nguyên lãnh đạo VCCI cũng cho biết, đây cũng là giai đoạn Việt Nam đã gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ , nhưng chưa có Hiệp định thương mại song phương. VCCI lúc đó tham gia rất nhiều vào việc vận động, góp ý cho quá trình đàm phán với Mỹ, rồi sau này là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nhiều đối tác trong và ngoài nước đều tìm đến VCCI để hỏi ý kiến. Nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành đã đi rất nhiều nước để mở rộng quan hệ, trong đó có Hoa Kỳ.

“Những năm gần đây, dù tuổi cao, sức khỏe có hạn, anh ít tham gia sinh hoạt hơn nhưng trí tuệ vẫn rất minh mẫn, trao đổi được với nhiều người và tiếp tục đóng góp ý kiến qua các kênh khác nhau. Đó thực sự là một người dành trọn cuộc đời để cống hiến”, bà Phạm Chi Lan chia sẻ.