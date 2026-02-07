EVNCPC thắp sáng vùng cao Trà Vân ngày áp Tết

Ngày 6/2, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Vân (xã Trà Vân, TP Đà Nẵng), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức chương trình an sinh xã hội “Thắp sáng vùng cao - Xuân yêu thương” năm 2026.

Chương trình đã bàn giao công trình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động trong kế hoạch an sinh xã hội, tri ân khách hàng của EVNCPC, hướng tới các địa phương vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần cải thiện hạ tầng dân sinh và hỗ trợ giáo dục cơ sở.

Những suất quà tết đến với các em nhỏ vùng cao

Trong khuôn khổ chương trình, EVNCPC đã hỗ trợ khảo sát, lắp đặt 30 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại các tuyến đường dân sinh của xã Trà Vân với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Công trình do đoàn viên thanh niên EVNCPC và Công ty Điện lực Đà Nẵng trực tiếp triển khai từ đầu năm 2026. Hệ thống chiếu sáng mới không chỉ cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt về đêm của người dân, nâng cao mức độ an toàn tại khu dân cư, mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng công cộng.

Công trình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vùng cao.



Cùng với việc bàn giao công trình, EVNCPC đã trao 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị đón tết; Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với đại diện gia đình Thượng tướng Lê Quốc Hùng – UV BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng 100 phần quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền 100 triệu đồng. Tổng giá trị công trình và các phần hỗ trợ tại chương trình hơn 250 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Cẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Vân đánh giá cao sự hỗ trợ của EVNCPC cũng như Sở và Đào tạo TP đã hỗ trợ công trình chiếu sáng và các phần quà mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời bổ sung hạ tầng dân sinh, tiếp sức cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên lên trong cuộc sống và học tập.