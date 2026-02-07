Bán vàng miếng phải chịu thuế: Cử tri lo ngại, Bộ Tài chính nói gì?

TPO - Cử tri TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét quy định thu thuế đối với giao dịch vàng miếng, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường vàng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, quy định không gây xáo trộn thị trường, là bước đi cần thiết góp phần hạn chế việc đầu cơ.

Cử tri cho rằng, việc thu thuế đối với giao dịch vàng miếng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, làm gia tăng chi phí giao dịch, tác động đến tâm lý sở hữu vàng và có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường vàng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, các Bộ, ngành, ý kiến rộng rãi của người dân, và được các cơ quan của Quốc hội, đa số Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Theo đó, luật cũng giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm mục đích loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân hiện nay.

Để đảm bảo khả thi khi thực hiện, theo Bộ Tài chính, luật đã giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Do đó, căn cứ vào lộ trình quản lý thị trường vàng, khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu, Chính phủ quyết định việc thu thuế đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

“Các quy định này không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không làm xáo trộn thị trường và là bước đi cần thiết để góp phần hạn chế việc đầu cơ vàng và góp phần ổn định thị trường vàng”, Bộ Tài chính khẳng định

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định, chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bán vàng miếng được tính theo công thức: Thuế phải nộp = Giá bán vàng miếng × Thuế suất 0,1%.

Ví dụ, trường hợp người dân bán vàng miếng với giá 300 triệu đồng thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 300.000 đồng (300 triệu đồng × 0,1%).

Dù luật có hiệu lực thi hành từ 1/7 quy định, nhưng thời điểm bắt đầu thu thuế từ hoạt động bán vàng miếng sẽ do Chính phủ quy định chi tiết