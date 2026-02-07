Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nhiều doanh nghiệp thay đổi nhân sự trước Tết

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Phạm Thanh Thúy được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN. Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ quyền tổng giám đốc, bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ phó tổng giám đốc. Long Sơn PIC quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiệp vào vị trí tổng giám đốc.

Tuần qua, VN-Index giảm tới 73,55 điểm, xuống còn 1.755,49 điểm. HNX-Index chỉ còn tăng 0,15 điểm và dừng tại 256,28 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 102,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 6.236 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 1,54 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị mua ròng hơn 108 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 0,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 10 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 2 - 6/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 104,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 6.138 tỷ đồng.

Kiện toàn nhân sự

Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thay cho ông Nguyễn Thành Dương xin nghỉ vì lý do cá nhân.

2.png
Bà Phạm Thanh Thúy.

Bà Phạm Thanh Thúy tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc. Bà có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành tại các công ty khác nhau thuộc VIC như Giám đốc vận hành miền Bắc - Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của Công ty VinFast, Tổng giám đốc Công ty VinFast Bắc Mỹ... Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị V-GREEN, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Vietbank thông qua việc miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 2/2 để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Trần Tuấn Anh đã gắn bó với Vietbank hơn 3 năm trên cương vị Tổng giám đốc. Ông Nguyễn Tiến Sỹ đã có hơn 5 năm gắn bó với Vietbank trên cương vị Phó tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc, bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ Phó tổng giám đốc cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học RMIT Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước như Giám đốc khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam, Giám đốc khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam.

Ông Ngọc gia nhập Vietbank từ tháng 8/2024 với chức danh Giám đốc khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10/6/2025. Còn bà Trần Thị Ngọc Lý trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Giám đốc, bà Lý là Giám đốc khối Nguồn nhân lực Vietbank.

5.jpg
Vietbank có thay đổi nhân sự cấp cao.

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC - mã chứng khoán: PXL) vừa thông qua miễn nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật đối với ông Vũ Hoàng Long. Thời gian có hiệu lực kể từ khi Long Sơn PIC được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Ngược lại, Long Sơn PIC quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiệp vào vị trí Tổng giám đốc, đồng thời giữ vị trí Người đại diện pháp luật thay ông Vũ Hoàng Long. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Hiện, ông Hiệp là Phó tổng giám đốc Tập đoàn MIK Group.

Lãnh đạo mua cổ phiếu

Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SMC để nâng sở hữu lên 1,36% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện khớp lệnh trên sàn, từ ngày 5/2 - 5/3.

Từ ngày 25/9/2025 đến ngày 3/2, cổ phiếu SMC giảm gần 19%, từ 16.800 đồng/cổ phiếu xuống 13.650 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Trung sẽ bỏ ra số tiền khoảng 13 tỷ đồng để mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC.

4.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Công ty CP Dicera Holdings vừa mua 1.452.100 cổ phiếu DC4.

Đáng chú ý, ông Trung mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc SMC từ ngày 7/1/2026 thay cho ông Đặng Huy Hiệp. Tân Tổng giám đốc SMC có trình độ chuyên môn là Kỹ thuật công nghiệp và quản lý. Trước đó, ông Trung là Tổng giám đốc Công ty TNHH Connectlog Việt Nam.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Công ty CP Dicera Holdings (mã chứng khoán: DC4) vừa mua 1.452.100 cổ phiếu DC4 trong tổng đăng ký 1.500.000 cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, ông Thắng nâng sở hữu tại DC4 lên 16,01% vốn điều lệ.

Lý giải việc không mua hết cổ phiếu đăng ký, ông Thắng cho biết do hết hạn giao dịch. Về cổ phiếu, từ ngày 28/7/2025 đến 5/2, cổ phiếu DC4 giảm 30%, từ 14.800 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.300 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang
#nhân sự cấp cao #nhân sự cấp cao thăng tiến #Tết Nguyên đán #Hội đồng quản trị #Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN #Vietbank bổ nhiệm #Long Sơn PIC #Tổng giám đốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục