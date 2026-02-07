Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

'Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành', OCB tiếp tục lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng

PV

Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 với gần 5.000 kg pin cũ được thu gom và xử lý trên toàn quốc, ngân hàng Phương Đông (OCB) chính thức khởi động chiến dịch OCB Pin Hunter giai đoạn 2 với gần 200 điểm, kiên định với mục tiêu xây dựng điểm giao dịch xanh và lan tỏa lối sống tích cực, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng và xã hội.

Theo đó, giai đoạn 2, chiến dịch được mở rộng triển khai tại tất cả chi nhánh và phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn được mở rộng tại 30 điểm trường học, bệnh viện, chung cư và trung tâm thương mại, nhằm lan tỏa khả năng tiếp cận và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

anh-3.png
Sau thành công của giai đoạn 1, OCB Pin Hunter chính thức mở rộng triển khai giai đoạn 2 với gần 200 điểm giao dịch xanh trên toàn quốc.

Khách hàng có thể trực tiếp mang các loại pin đã qua sử dụng như AA, AAA, C, D đến các điểm thu gom để tham gia chương trình. Toàn bộ pin sau khi thu gom sẽ được OCB bàn giao cho đơn vị chuyên trách, có thẩm quyền để xử lý đúng quy trình, qua đó hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái.

Tại nhà máy xử lý, pin sẽ trải qua quá trình phân loại và tiền xử lý trước khi được tiêu hủy trong hệ thống công nghệ hiện đại với nhiệt độ 650-1.232 độ C. Quy trình này bảo đảm phá hủy các hợp chất nguy hại. Đặc biệt, tro xỉ sau xử lý không bị thải bỏ mà được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, không gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh việc góp phần bảo vệ môi trường, chương trình còn mang đến cơ hội nhận quà thông qua hoạt động “Thu pin cũ – Đổi quà xanh”. Với tối thiểu 20 viên pin cũ, người tham gia có thể lựa chọn đổi một trong các phần quà “xanh” như túi canvas, ống hút tre, sổ tay tái chế, tài khoản số đẹp hoặc bút chì mầm cây, mỗi người được nhận tối đa hai phần quà trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

anh-4.png
Hàng ngàn phần quà được trao đi ngay từ những ngày đầu phát động, minh chứng cho sự hưởng ứng, quan tâm của cộng đồng với chiến dịch OCB Pin Hunter.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, lãnh đạo OCB chia sẻ: “Pin là loại rác thải chứa nhiều hóa chất độc hại, nếu không được xử lý đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và sức khỏe con người. Do vậy, thông qua Pin Hunter, chúng tôi tin rằng những thay đổi lớn sẽ bắt đầu từ các hành động nhỏ mỗi ngày, mọi hoạt động không chỉ dừng lại ở việc thu gom pin cũ, mà còn hướng đến việc hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.”

Được biết, OCB Pin Hunter là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng, song song với công tác đẩy mạnh tín dụng xanh, hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động an sinh xã hội. Với thông điệp “Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành”, OCB kỳ vọng chiến dịch Pin Hunter giai đoạn 2 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, qua đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và từng bước tạo nên những thay đổi tích cực, bền bỉ cho môi trường sống, hướng tới một tương lai xanh.

KẾT QUẢ NỔI BẬT OCB PIN HUNTER – GIAI ĐOẠN 1:

Triển khai từ tháng 3 đến tháng 6/2025, chiến dịch OCB Pin Hunter giai đoạn 1 đã thu hút gần 10.000 người tham gia trên toàn quốc, thu gom gần 5.000 kg pin đã qua sử dụng. Toàn bộ số pin này được bàn giao cho đơn vị chuyên trách để xử lý đúng quy trình an toàn, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Chiến dịch ghi nhận hơn 11 triệu lượt tiếp cận, 5 triệu lượt xem và trên 80.000 lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông, đồng thời trao hơn 8.300 phần quà “xanh” nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia các hành động bảo vệ môi trường.

Nguồn: OCB

PV
#OCB #Pin Hunter #bảo vệ môi trường #sống xanh #chiến dịch xanh #thu gom pin

