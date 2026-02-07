Ánh sáng khởi nguồn năm mới

Giữa những ngày xuân rộn ràng, khi đất trời phương Nam khoác lên mình tấm áo tươi non của cỏ cây, hoa lá, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo hiện lên như một điểm hẹn độc đáo – nơi ánh sáng thiên nhiên hòa quyện cùng trí tuệ con người, mở ra hành trình du xuân mới mẻ, hiện đại và tràn đầy năng lượng tích cực như một lời chúc Xuân bằng ánh sáng cho năm 2026.

Du lịch Tết mang theo thông điệp sống xanh

Tọa lạc tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo không chỉ là công trình năng lượng tái tạo quy mô lớn mà còn là không gian trải nghiệm du lịch xanh hiếm có. Những tấm pin mặt trời trải dài bất tận, xếp lớp đều đặn theo triền đồi, lấp lánh dưới nắng xuân như “biển ánh sáng” giữa đại ngàn, gợi nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thi vị, khoáng đạt.

Mỗi độ Tết đến xuân về, không khí trong lành, nắng dịu nhẹ, bầu trời xanh biếc tạo nên phông nền lý tưởng để du khách lưu lại những khoảnh khắc đầu năm đầy hứng khởi. Đi giữa không gian mênh mang ánh sáng, con người như được tiếp thêm sinh khí, gửi gắm ước vọng về một năm mới “thuận thiên – an hòa – bền vững”.

Du khách du Xuân check-in giữa không gian năng lượng xanh dưới chân Núi Cấm.

Trong bối cảnh thế giới hướng đến phát triển xanh và trung hòa carbon, nơi đây trở thành biểu tượng sinh động cho tư duy kinh tế xanh của An Giang – vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và đổi mới công nghệ. “Ánh sáng hôm nay là nền tảng cho tương lai mai sau” – triết lý ấy được thể hiện rõ nét qua từng góc nhìn tại An Hảo.

Vườn hoa hướng dương – sắc Xuân nở rộ giữa miền năng lượng xanh

Dịp Tết Nguyên đán 2026, hành trình du xuân về An Hảo càng thêm trọn vẹn khi du khách có thể kết nối tham quan điện mặt trời với các điểm đến tâm linh nổi tiếng quanh núi Cấm như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, hồ Thủy Liêm… tạo nên một vòng trải nghiệm khép kín: du lịch – chiêm bái – khám phá – tái tạo năng lượng sống. Đây chính là nét hấp dẫn rất riêng của An Hảo so với nhiều điểm du lịch khác.

Đặc biệt, với giới trẻ, gia đình trẻ và các đoàn khách trải nghiệm, An Hảo là “tọa độ check-in” mới mẻ, khác biệt. Những con đường nội khu rộng mở, góc nhìn cao thoáng, khung cảnh công nghệ hiện đại giữa thiên nhiên nguyên sơ mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng khám phá. Mỗi bức ảnh chụp tại đây không chỉ đẹp về hình thức mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường.

Hồ Thiên Cảnh và tiểu cảnh Xuân tạo điểm dừng chân thư thái tại An Hảo

Xuân 2026, nếu đang tìm kiếm một điểm đến vừa mới lạ, vừa mang ý nghĩa khởi đầu, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo chính là lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục. Bởi đôi khi, một năm mới trọn vẹn không bắt đầu từ những chuyến đi xa, mà khởi nguồn từ nơi ta tìm thấy ánh sáng – cả trong không gian, và trong chính tâm hồn mình.