Một tập đoàn Nhà nước đăng ký top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

TPO - Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết EVN đã đăng ký tham gia thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 79 đến năm 2030 phấn đấu có từ 1-3 doanh nghiệp Nhà nước lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN - chia sẻ Tọa đàm “Để kinh tế Nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới” do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 6/2.

Theo ông Tài Anh, sau khi Nghị quyết 79 về phát triển Kinh tế Nhà nước ban hành, EVN đang rà soát, xây dựng lại toàn bộ các đề án chiến lược, định hướng phát triển Tập đoàn theo mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, đủ năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, tập trung vào bốn đột phá then chốt.

Trọng tâm là tái thiết hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, phân cấp mạnh hơn cho đơn vị thành viên nhưng đi kèm kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu theo kết quả đầu ra. Song song với đó, EVN đặt yêu cầu cao hơn về kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Đặc biệt, nguồn nhân lực được xác định là trụ cột cho các bước đi dài hạn của EVN trong bối cảnh tập đoàn được giao đảm nhiệm những lĩnh vực công nghệ cao, mới mẻ như điện hạt nhân.

“EVN đã ban hành nhiều cơ chế thu hút, giữ chân chuyên gia giỏi, đồng thời cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, khuyến khích sáng tạo. Nếu không có cơ chế khuyến khích phù hợp, rất khó giữ được đội ngũ chuyên gia chất lượng cao”, ông Nguyễn Tài Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn EVN.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo EVN chuyển đổi số được xem là đòn bẩy chiến lược trong lộ trình nâng tầm EVN. Đến nay, tập đoàn đạt mức độ 4 về chuyển đổi số, ước tính mỗi năm mang lại giá trị làm lợi khoảng 3.000 tỷ đồng từ các giải pháp số hóa. EVN tiếp tục đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ thống quản trị thông minh, coi đây là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

“Đây cũng là đòn bẩy then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, EVN trở thành một trong 1-3 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Trên lộ trình này, chúng tôi tập trung phát triển năng lực nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, đồng thời định hình mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế, tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, ông Tài Anh cho hay.

Đại diện EVN cho biết, theo xếp hạng Fortune Global 500 năm 2025, ngưỡng doanh thu tối thiểu để vào danh sách này khoảng 32,2 tỷ USD. Với giả định tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 10%/năm, các tập đoàn kinh tế Nhà nước muốn hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 cần đạt quy mô doanh thu từ năm 2025 ở mức trên 20 tỷ USD. Doanh thu hợp nhất của EVN năm 2025 ước khoảng 24,8 tỷ USD, tạo nền tảng ban đầu cho mục tiêu này.

Tọa đàm "Để kinh tế Nhà nước dẫn dắt, mở đường trong kỷ nguyên mới" do báo Tiền Phong tổ chức, sáng 6/2.

Để tiến đến vị trị lọt vào top 500, lãnh đạo EVN đề xuất giao nhiệm vụ cho một số tập đoàn quy mô lớn (doanh thu hiện nay từ 20 tỷ USD trở lên) xây dựng đề án phát triển thành các tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, quy mô lớn. Các đề án này cần được báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026.

Ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính - cho biết, Nghị quyết 79 đặt ra những chỉ tiêu cụ thể và đầy tham vọng. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có khoảng 50 doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực, trong đó có từ 1-3 doanh nghiệp lọt Top 500 toàn cầu; đến năm 2045, mục tiêu nâng lên khoảng 60 doanh nghiệp trong nhóm 500 của khu vực và khoảng 5 doanh nghiệp trong nhóm 500 thế giới.

Theo ông Tuấn, đây không chỉ là mục tiêu về quy mô vốn hay doanh thu, mà là yêu cầu toàn diện về năng lực công nghệ, trình độ quản trị, khả năng làm chủ chuỗi giá trị và sức cạnh tranh quốc tế. Để hiện thực hóa, Nghị quyết 79 đề ra 14 nhóm giải pháp lớn, trong đó trọng tâm là tập trung nguồn lực đầu tư phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước mạnh, quy mô lớn, đủ sức dẫn dắt các ngành, lĩnh vực then chốt.

Các lĩnh vực trọng yếu được xác định gồm: quốc phòng, an ninh; năng lượng; vận tải, logistics; tài chính ngân hàng; khoa học công nghệ, điện tử viễn thông, hạ tầng số; khai thác, chế biến khoáng sản chiến lược; hóa chất; xây dựng, vật liệu xây dựng; nông, lâm nghiệp. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với an ninh kinh tế, an ninh quốc gia và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.