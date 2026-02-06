Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá thịt lợn đẩy CPI tháng 1 tăng

Việt Linh
TPO - Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết, tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn tăng trước nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

CPI tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 3,19%. So với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá, 2 nhóm hàng giảm giá.

Theo đó, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng ghi nhận mức tăng cao nhất 0,7%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,58% do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng đã tăng vào dịp Tết Nguyên đán, khiến giá rượu bia tăng 0,45%; thuốc hút tăng 0,60%; đồ uống không cồn tăng 0,89%.

Tiếp theo, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,41%, chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng: Đồ trang sức, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, chăm sóc cá nhân và vật dụng, dịch vụ về cưới hỏi cùng, vật dụng thờ cúng…

Tháng 1, chỉ số giá thịt lợn tăng 3,76%.

Bên cạnh đó, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26% do nhu cầu mua sắm tăng trong mùa cưới và dịp Tết Nguyên đán. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2% (tác động làm CPI chung tăng 0,07 điểm phần trăm). Chỉ số giá thịt lợn tăng 3,76%.

Tiếp đến là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,19%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và chi phí dịch vụ liên quan tăng. Nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,05%; trong đó, dịch vụ giáo dục tăng nhẹ chủ yếu do một số trường tư thục, nghề, giáo dục đại học và sau đại học tại một số địa phương điều chỉnh học phí.

Ở chiều ngược lại, có 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: nhóm thông tin và truyền thông. Cụ thể, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 2,32%, góp phần làm CPI chung giảm 0,23 điểm phần trăm, trong đó, chỉ số giá xăng giảm 5,34%, chỉ số giá dầu diesel giảm 3,23%.

Cục Thống kê cũng cho biết, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29/1, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.733,31 USD/ounce, tăng 8,65% so với tháng trước.

Nguyên nhân chủ yếu là dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ cùng với nhu cầu nắm giữ các tài sản thực của nhà đầu tư tăng lên trước những căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng làm giá vàng tăng mạnh.

Trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 1 tăng 5,02% so với tháng trước; tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 98,1 điểm, giảm 0,21% so với tháng trước chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ điều chỉnh theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD. Trong nước, chỉ số giá USD tháng 1 giảm 0,29% so với tháng trước; tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Linh
