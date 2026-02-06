ACV biến động nhân sự, ai là người ký báo cáo tài chính?

TPO - Năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần gần 26.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 12.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 15% và 3% so với năm trước. Đáng chú ý, người ký báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV là ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị thay vì Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Vũ Thế Phiệt.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 sau vài ngày trễ hạn.

Quý IV/2025, doanh thu tài chính của ACV tăng vọt, gấp hơn 5 lần so với quý IV/2024, đạt 719 tỷ đồng. Động lực chính đến từ lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ với 459 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 123 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 122% so với cùng kỳ, lên mức 173 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 8% so với cùng kỳ xuống 93 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 450 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với quý IV/2024. Chi phí tài chính ghi nhận gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ACV được hoàn nhập tới 750 tỷ đồng nhờ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Sau khi khấu trừ chi phí, ACV báo lãi sau thuế 3.135 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần gần 26.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 12.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 15% và 3% so với năm trước. Với kết quả này, ACV vượt 17% kế hoạch doanh thu và vượt 42% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2025.

Trên bảng cân đối kế toán, cuối năm 2025, ACV nắm giữ hơn 26.800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi hơn 14.700 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gần gấp đôi đầu năm, từ 36.600 tỷ đồng lên 64.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự thay đổi trong tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Chi tiết chi phí xây dựng dang dở của ACV.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 21.000 tỷ đồng lên hơn 35.400 tỷ đồng. Riêng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm tới 34.190 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Vào giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng đã quyết định giao ACV tiếp tục giữ vai trò chủ đầu tư dự án Long Thành giai đoạn 2.

Ngoài Long Thành, một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị đầu tư đáng kể, gồm Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (294 tỷ đồng), hệ thống radar thời tiết Doppler tại sân bay Nội Bài (113 tỷ đồng) và Tân Sơn Nhất (111 tỷ đồng)…

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của ACV đạt gần 21.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm hơn 9.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng, gồm vốn cổ phần hơn 35.828 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 20.870 tỷ đồng.

Đáng chú ý là người ký báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV là ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị thay vì Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây 2 tuần.

Cách đây vài ngày, ACV công bố thông tin về bổ nhiệm một số vị trí nhân sự quan trọng - cũng được ký bởi ông Lê Văn Khiên thay vì ông Vũ Thế Phiệt. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2.

ACV cho biết, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách ban điều hành đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.