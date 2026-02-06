Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục dịp Tết

TPO - Trong cao điểm Tết nguyên đán 2026, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM được dự báo phục vụ trung bình khoảng 145.000 hành khách/ngày, riêng những ngày cao điểm có thể vượt mốc 165.000 khách.

Theo dự báo của Sở Xây dựng TPHCM, trong dịp cao điểm Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng hành khách và chuyến bay tăng mạnh, nhiều thời điểm đạt mức kỷ lục.

Cụ thể, trong giai đoạn cao điểm Tết, sân bay dự kiến đón khoảng 146.000 hành khách/ngày, với hơn 900 chuyến bay/ngày, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 7% so với cao điểm Tết năm 2025. Các đường bay nội địa tiếp tục là trọng tâm tăng tải trong dịp này.

Ở giai đoạn trước Tết, hai ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào ngày 13-14/2 (26-27 tháng Chạp), với khoảng 1.017 chuyến bay/ngày, tập trung chủ yếu vào chiều đi của hành khách nội địa.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 146.000 hành khách/ngày.



Trong khi đó, sau Tết, cao điểm dự kiến vào ngày 22-23/2 (mùng 6-7 tháng Giêng), với khoảng 1.025 chuyến bay/ngày, chủ yếu là chiều hành khách quay trở lại TPHCM.

Về lượng khách, sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo phục vụ bình quân khoảng 145.000 hành khách/ngày trong dịp cao điểm Tết, trong đó 85.000 khách nội địa và 60.000 khách quốc tế, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Đáng chú ý, hai ngày cao điểm nhất (mùng 5-6 Tết) có thể đón hơn 165.000 hành khách/ngày, gây áp lực rất lớn lên hạ tầng và giao thông khu vực sân bay.

Tại Cảng Hàng không Côn Đảo, lịch bay cao điểm Tết Nguyên đán 2026 dự kiến đạt trung bình 30 chuyến bay/ngày, với khoảng 1.768 hành khách/ngày, tăng khoảng 8% so với Tết năm trước. Những ngày cao điểm sau Tết có thể đạt tới 34 chuyến bay/ngày.

Trước áp lực đi lại tăng cao, Sở Xây dựng TPHCM đã giao các đơn vị chức năng tăng cường theo dõi tình hình, chủ động tham mưu phương án phân luồng giao thông linh hoạt, hạn chế tối đa ùn tắc kéo dài tại các khu vực trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, ga Dĩ An, các bến xe, cảng biển, bến phà và khu vực tổ chức lễ hội, chợ hoa Tết.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan như Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, công an cửa khẩu, hải quan sân bay… được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường lực lượng giải tỏa hành khách, đồng thời đẩy mạnh kết nối vận tải công cộng, taxi, xe buýt nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán 2026.