Anh: Một nữ tiếp viên phải nhập viện ngay khi máy bay hạ cánh

TPO - Một nữ tiếp viên hàng không của British Airways (BA) đã phải nhập viện ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Gatwick, Anh, sau khi xuất hiện lo ngại về sự cố nghi rò rỉ khói độc trên chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, khiến nhiều thành viên tổ bay và hành khách cảm thấy không khỏe.

Sự việc mới xảy ra trên chuyến bay BA2204, khởi hành từ Punta Cana, Cộng hòa Dominica đến London, Anh.

Theo phản ánh của hành khách, một “mùi hôi khó chịu” đã xuất hiện ở khu vực phía sau khoang hành khách của chiếc Boeing 777-200 không lâu sau khi máy bay rời mặt đất. Trong suốt chuyến bay, một số hành khách và thành viên tổ bay có biểu hiện buồn nôn, choáng váng và mệt mỏi.

Một nữ tiếp viên bị ảnh hưởng nặng, trong tình trạng buồn nôn và chóng mặt nghiêm trọng, đã được đưa tới bệnh viện gần sân bay Gatwick để kiểm tra y tế “như một biện pháp phòng ngừa”.

Một nguồn tin cho biết, sự cố trở thành chủ đề bàn tán trên toàn bộ chuyến bay. “Vấn đề dường như xuất phát từ khu vực phía sau cabin. Nhiều người cảm thấy không khỏe, nhưng một nữ tiếp viên bị nặng đến mức cần được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện ngay khi máy bay hạ cánh”, nguồn tin chia sẻ.

Nữ tiếp viên của hãng BA được đưa đến bệnh viện ngay sau khi máy bay hạ cánh vì lo ngại cô đã hít phải hóa chất độc hại.

Cũng theo nguồn tin này, đã xuất hiện lo ngại rằng nữ tiếp viên có thể bị ảnh hưởng bởi khí carbon monoxide - loại khí độc không màu, không mùi, có thể xâm nhập vào khoang máy bay do lỗi ở hệ thống xả hoặc hệ thống sưởi cabin.

Ngay sau khi hạ cánh, chiếc Boeing 777 đã được đội ngũ kỹ sư tiến hành kiểm tra kỹ thuật. British Airways cho biết hãng đang phối hợp xác minh nguyên nhân sự việc.

“Một thành viên tổ bay trên chuyến BA2204 đã được đưa đến bệnh viện như một biện pháp phòng ngừa sau khi cảm thấy không khỏe trên máy bay. Sức khỏe và sự an toàn của hành khách cũng như tổ bay luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đang điều tra những gì đã xảy ra”, đại diện British Airways cho hay.

Trong những năm gần đây, các sự cố liên quan đến khói độc trong cabin máy bay đã thu hút nhiều sự chú ý. Các tổ chức vận động an toàn hàng không liên tục kêu gọi mở các cuộc điều tra khẩn cấp đối với hiện tượng này, cho rằng khói độc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của phi hành đoàn.

Theo thống kê từng được báo chí Anh công bố, chỉ riêng trong năm 2019 đã có hàng chục sự cố tương tự được ghi nhận trên các máy bay của British Airways. Trước đó, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không lớn cũng từng phải quay đầu khẩn cấp hoặc phát tín hiệu báo động do hành khách và tổ bay đồng loạt có dấu hiệu ngộ độc khói ở độ cao lớn.

Vụ việc mới nhất một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn không khí trong cabin máy bay, đặc biệt trên các chuyến bay đường dài xuyên lục địa.