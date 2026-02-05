Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn cùng loạt trải nghiệm du xuân “lần đầu trong đời”, duy nhất tại Cần Giờ

P.V

Nếu những năm trước, Tết là hành trình quen thuộc lên Đà Lạt tìm cái se lạnh hay tới Đà Nẵng để “đổi gió”, thì Tết 2026 đang chứng kiến một làn sóng dịch chuyển lớn. Cần Giờ (TP.HCM) bất ngờ được nhắc tới nhiều nhất trong các cuộc hẹn du xuân, khi siêu lễ hội Tết với loạt trải nghiệm chưa từng có tiền lệ: bay khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, pháo hoa tầm cao giữa biển trời…

Cơ hội đón Tết với những trải nghiệm “lần đầu trong đời”

a1.jpg
Siêu lễ hội Green Paradise Tet Fest sẽ khai màn ngày 7/2 tại Vinhomes Green Paradise với rất nhiều hoạt động hấp dẫn

Điều đầu tiên khiến Green Paradise Tet Fest, diễn ra từ ngày 7-28/2/2026 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, “viral” ngay từ khi hé lộ chính là khung cảnh 22 khinh khí cầu rực rỡ sắc màu bay lơ lửng trên nền trời biển Cần Giờ, gợi cho du khách cảm giác như đang lạc vào lễ hội nổi tiếng thế giới ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng lại ngay sát Sài Gòn.

Ban ngày, lễ hội Tết Cần Giờ ghi điểm với bầu trời xanh ngập sắc màu, ban đêm là dàn khinh khí cầu phát sáng lung linh như những chiếc đèn trời khổng lồ, tạo nên background sống ảo “auto đẹp” cho mọi khung hình.

1-3-4792.jpg
Bay khinh khí cầu - trải nghiệm nổi tiếng thế giới ở “xứ sở thần tiên” Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) - tới đây sẽ xuất hiện tại lễ hội xuân Cần Giờ

Chưa hết, lễ hội Tết Cần Giờ còn “chơi lớn” với những màn trình diễn dù lượn trên không trung - nơi du khách được ngắm trọn rừng xanh, biển biếc, đường hoa Tết rực rỡ và toàn cảnh siêu đô thị đang thành hình từ góc nhìn “trên mây”.

Không còn cảm giác chen chúc thường thấy của những điểm chơi Tết truyền thống, combo “bay giữa không trung” này đủ mới, đủ hiếm và đủ đáng giá để biến chuyến du xuân Cần Giờ thành một lựa chọn không thể bỏ lỡ trong mùa Tết 2026.

Từ miền sinh quyển “ngủ yên” đến thủ phủ du lịch 40 triệu lượt khách/năm

Không chỉ là một siêu lễ hội, Green Paradise Tet Fest còn là màn “chào xuân” đầu tiên trong hành trình đánh thức Cần Giờ - nơi đang chuyển mình từ vùng sinh thái ngủ yên nhiều thập kỷ thành siêu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí quy mô quốc tế, với kỳ vọng đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Tết này, thay vì chỉ nghe nói về tương lai Cần Giờ, du khách sẽ được chạm tay vào nhịp sống mới: lễ hội sôi động giữa rừng - biển, những trải nghiệm tầm vóc quốc tế và không gian đô thị xanh đang dần hình thành.

a6.jpg
Vinhomes Green Paradise sở hữu hệ sinh thái an cư, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô và độc đáo bậc nhất khu vực

Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên sinh thái, lễ hội quy mô và tư duy phát triển dài hạn đã khiến Cần Giờ trở thành điểm sáng trong mùa Tết 2026.

Tết Cần Giờ không chỉ có hoa như Đà Lạt, mà còn có rừng, có biển và cả một siêu đô thị xanh đang thành hình. Nếu Đà Nẵng nổi tiếng với pháo hoa, thì Tết này, Cần Giờ ngoài pháo hoa còn có khinh khí cầu, dù lượn và một không gian lễ hội hiếm gặp.

Tết 2026, nếu muốn một chuyến du xuân mới toanh, nhiều cảm xúc và đầy trải nghiệm chưa từng có trong đời, Cần Giờ chính là điểm đến đáng để xách vali lên và đi ngay.

P.V
