Khách Tây chia sẻ thử thách một ngày sống ở Hà Nội với 690.000 đồng

TPO - Một du khách nước ngoài đã thử thách bản thân sống trọn 24 giờ tại Hà Nội với ngân sách chưa tới 24 bảng Anh (hơn 800.000 đồng) và kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Tổng chi tiêu chỉ 19,60 bảng (khoảng 690.000). Trải nghiệm này một lần nữa khẳng định vị thế của Hà Nội là một trong những thủ đô có chi phí sinh hoạt và du lịch rẻ nhất thế giới.

Theo du khách, Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch tiết kiệm. Giá vé máy bay khứ hồi từ Anh dao động khoảng 600 bảng (khoảng 21 triệu đồng), trong khi chi phí lưu trú chỉ từ 8 bảng/đêm (khoảng 280.000 đồng), bia khoảng 1 bảng (35.000 đồng) và các bữa ăn phổ biến ở mức 3 bảng (hơn 100.000 đồng).

Trong thử thách cá nhân, ngân sách 24 bảng (hơn 800.000 đồng) được dùng để chi trả cho một đêm nghỉ, ba bữa ăn kèm đồ uống và đặc biệt là cà phê trứng - thức uống đặc trưng của Hà Nội ra đời từ thập niên 1940 trong bối cảnh khan hiếm sữa.

Phố phường Hà Nội nhộn nhịp. Ảnh: Hanoitourist Corporation.

Bắt đầu hành trình tại khu Phố Cổ, du khách ấn tượng với mật độ xe máy dày đặc trên những con phố hẹp, xen lẫn hình ảnh cờ đỏ sao vàng và biểu tượng búa liềm. Tại đây, người dân địa phương ngồi trên ghế nhựa nhỏ, thưởng thức các món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, bún chả. Ngoài ra, nhiều lựa chọn khác như nem cuốn, bánh xèo, chả cá cũng được phục vụ rộng rãi, với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 1 bảng (khoảng 35.000 đồng)/món.

Phố Cổ cũng được đánh giá là nơi lưu trú lý tưởng cho du khách lần đầu đến Hà Nội, nhờ vị trí gần các điểm tham quan nổi tiếng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, phố đường tàu và chợ Đồng Xuân.

Du khách và bạn đồng hành đã đặt một căn Airbnb giá 19 bảng/đêm (khoảng 670.000 đồng), tương đương 9,5 bảng (hơn 330.000 đồng) mỗi người, với đầy đủ tiện nghi và vị trí trung tâm.

Hà Nội được du khách đánh giá là thành phố thân thiện, sống động và đặc biệt phù hợp với những người yêu du lịch tiết kiệm. Ảnh: FTN News.

Ngày mới bắt đầu bằng cà phê trứng giá khoảng 1,5 bảng (khoảng 50.000 đồng), tiếp đến là bữa sáng với xôi, phở hoặc bánh mì, đây là những món ăn có giá từ 0,7 (25.000 đồng) đến 2 bảng (khoảng 70.000 đồng). Sau khi dạo quanh Hồ Tây, tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Văn Miếu Quốc Tử Giám (xây dựng từ năm 1070), du khách ghé phố đường tàu, nơi tập trung nhiều quán cà phê phục vụ cà phê trứng và cà phê dừa với giá phải chăng.

Bữa trưa với bánh mì và phở chỉ tiêu tốn 2,7 bảng (khoảng 95.000 đồng). Đến tối, các lựa chọn như chả cá hoặc bún chả, trong đó có quán từng đón cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2016 đều có giá khoảng 3,5 bảng (hơn 120.000 đồng). Ngày khép lại bằng món chè truyền thống giá 1 bảng và bia hơi chỉ 40 xu (hơn 10.000 đồng)/cốc.

“Tổng chi tiêu trong 24 giờ tại Hà Nội là 19,60 bảng Anh (khoảng 690.000), thấp hơn nhiều so với ngân sách ban đầu”, du khách chia sẻ, đồng thời đánh giá Hà Nội là thành phố thân thiện, sống động và đặc biệt phù hợp với những người yêu du lịch tiết kiệm.

Trải nghiệm này cho thấy, với chi phí thấp nhưng chất lượng ẩm thực, lưu trú và văn hóa phong phú, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.