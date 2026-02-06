Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng bạc tiếp tục giảm sâu

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (6/2), giá vàng trong nước tiếp đà giảm sâu ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 172 triệu đồng/lượng, bạc về 72 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng, giảm 6,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 172,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về quanh mốc 172 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý giá 169 - 172 triệu đồng/lượng, giảm 6,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giá 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng, giảm hơn 6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn PNJ 169 - 172 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Hiện, giá vàng quốc tế niêm yết ở mức 4.778 USD/ounce, giảm 153 USD so với sáng qua.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng quay đầu giảm mạnh. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 2,6 - 2,7 triệu đồng/lượng, tương đương 72 triệu đồng/kg, giảm 14 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết 72 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới giảm còn 71 USD/ounce.

Thị trường vàng bạc trong nước cuối năm "xập xình" giá lên xuống. Theo đó, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng mua, bán, tránh tâm lý đổ xô mua giá cao và bán tháo khi giá xuống.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.065 đồng/USD, giảm 2 USD so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.760 - 26.150 đồng/USD (mua - bán), giảm mạnh 30 đồng so với sáng qua.

Ngọc Mai
