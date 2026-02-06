Hành trình Chuyển động số của Viettel Money hỗ trợ những gia đình vùng lũ dọc Việt Nam

Hành trình Chuyển động số 2026 của Viettel Money đã khởi động, và sẽ triển khai tại 8 tỉnh thành chịu thiệt hại nặng sau bão lũ để tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh và nâng cao an toàn tài chính số cho người dân.

Khởi động từ năm 2023 và bền bỉ suốt 3 năm qua, Hành trình Chuyển động số của Viettel Money không đơn thuần là một chiến dịch, mà là lời cam kết dài hạn: luôn hiện diện, luôn đồng hành và luôn hướng tới những giá trị thực chất cho cộng đồng.

Năm 2026, hành trình của Viettel Money sẽ tiếp nối với chủ đề “Tết Vẹn Toàn”. Vẹn toàn không chỉ là đủ đầy trong mâm cơm ngày Tết, mà còn là có sức khỏe để gia đình sum vầy, có sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua giai đoạn khó khăn và có đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình trước những rủi ro tài chính trên không gian số.

Những chuyến xe lăn bánh dọc khắp dải đất hình chữ S đồng thời là nỗ lực sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương của Viettel Money, trong việc phổ cập tài chính số và cải thiện đời sống người dân, ngay tại cả những vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Hành trình Chuyển động số 2026 được Viettel Money triển khai tại 8 tỉnh trên cả nước trong Quý I 2026, đặc biệt ưu tiên những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại sau bão lũ. Chương trình phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bệnh viện trung ương, chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị y tế, tổ chức và lực lượng tình nguyện khác - nhằm tạo nên chuỗi hoạt động liền mạch từ chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ kinh tế và tăng cường an toàn tài chính số cho người dân.

Những món quà và sự chăm sóc y tế kịp thời đã trở thành niềm động viên lớn lao với bà con vùng lũ trước thềm năm mới.

Tại mỗi điểm dừng trên Hành trình Chuyển động số, người dân địa phương được các y bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khoẻ trực tiếp, cấp thuốc theo đơn và nhận những món quà thiết thực. Bên cạnh đó, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng nhận được những món quà hỗ trợ tài chính, động viên tinh thần dịp Tết. Việc được khám bệnh và tư vấn sức khỏe ngay tại địa phương, đặc biệt trong thời điểm cận Tết, mang nhiều ý nghĩa thiết thực với nhiều hộ gia đình sinh sống xa trung tâm, điều kiện đi lại còn hạn chế.

Dọc theo chiều dài đất nước, hàng chục nghìn phần quà đã được Viettel Money trao gửi tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn

Điểm nhấn của hành trình Chuyển động số năm nay là hội thảo “An toàn Tài chính số". Các nội dung tập huấn an toàn tài chính số được đội ngũ Viettel Money phổ biến cho người dân bao gồm kỹ năng nhận diện rủi ro lừa đảo, cách chủ động bảo vệ bản thân và các công cụ thanh toán, tài chính số an toàn của Viettel Money.

Thông qua các buổi chia sẻ và hỏi đáp trực tiếp, người dân từng bước được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trước các rủi ro tài chính trên không gian số, một vấn đề ngày càng đáng lo ngại tại nhiều địa phương.