Thế giới lọc tổng Flagship Showroom đưa chuẩn nước sạch Mỹ, EU, Nhật về Việt Nam

Thế Giới Lọc Tổng vừa khai trương Flagship Showroom đầu tiên, sở hữu hệ thống trải nghiệm thực tế với chi phí đầu tư khủng hàng chục tỉ đồng và đồng hành cùng các tập đoàn quốc tế bảo vệ người tiêu dùng.

Flagship Showroom Triệu Đô: Hệ thống trải nghiệm lọc tổng thực tế hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp, việc sở hữu một hệ thống lọc nước toàn diện cho ngôi nhà không còn là sự xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Vừa qua, Thế Giới Lọc Tổng đã chính thức khai trương Flagship Showroom đầu tiên tại TP.HCM, đồng thời đánh dấu cột mốc Showroom Trải Nghiệm (Experience Showroom) thứ 40 trên toàn quốc.

Thế Giới Lọc Tổng Flagship Showroom tọa lạc tại 509 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM

Thế Giới Lọc Tổng Flagship Showroom mang đến các sản phẩm lọc nước chuyên sâu cho toàn bộ ngôi nhà, đa dạng phân khúc từ bình dân đến hạng sang.

Đây là Showroom Trải Nghiệm công nghệ lọc nước hiện đại, có mức đầu tư lớn nhất trong chuỗi bán lẻ của đơn vị, lên đến hàng chục tỉ đồng. Showroom được trang bị các khu trải nghiệm lọc tổng thực tế với quy mô lớn dành cho biệt thự, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn,… đến từ các thị trường khó tính hàng đầu thế giới như: Nhật Bản, Mỹ và EU.

Khu trải nghiệm hệ thống lọc nước tổng hiện đại chuẩn quốc tế cho penthouse, biệt thự và biệt phủ

Cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế: Khách hàng được tận mắt chứng kiến quy trình lọc chuyên sâu, cảm nhận sự thay đổi của nguồn nước qua từng trụ lọc và trực tiếp vận hành các sản phẩm chất lượng cao từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như: Panasonic, Pentair, Fuji Smart, AO Smith, GE, Barrier, …

Kiểm nghiệm nước chuyên sâu cùng Viện Digiwater: Tại đây, mọi mẫu nước của khách hàng đều được phân tích bởi đội ngũ chuyên gia với hàng chục năm kinh nghiệm. Mọi giải pháp xử lý nước đều dựa trên cơ sở khoa học và minh bạch, giúp xác định đúng "bệnh" của nguồn nước và đảm bảo đạt chuẩn an toàn của Bộ Y tế trước khi bàn giao.

Viện Digiwater cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm nước chuyên sâu miễn phí cho khách hàng

Dịch vụ chuyên sâu – May đo giải pháp: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa, xét nghiệm nước tại gia và thiết kế riêng biệt cho từng ngôi nhà, đảm bảo hiệu quả tối ưu và bền bỉ.

Thực trạng nguồn nước: Những con số "biết nói" và nỗi lo ung thư

Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô nhiễm nguồn nước. Theo Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong và hơn 200.000 trường hợp mắc ung thư mà nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ nguồn nước bị ô nhiễm.

Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, khoảng 60% người dân chưa tiếp cận được nước sạch. Theo Tổng cục thống kê, Việt Nam có hơn 34% sử dụng nước giếng. Nhiều nguồn nước giếng kém chất lượng có nguy cơ cao bị nhiễm sắt, nhiễm phèn và và đặc biệt là Asen "sát thủ thầm lặng" gây ra nhiều bệnh nan y.

Chất lượng nước máy chung cư gần đây đáng báo động. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), gần 40% chung cư TP.HCM chưa đạt chuẩn.

Hành trình gần 20 năm khẳng định vị thế trong lĩnh vực lọc nước

Vấn đề xử lý nguồn nước ô nhiễm từ lâu đã không còn là câu chuyện riêng của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, mà đã trở thành bài toán xã hội mang tính sống còn toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Thế Giới Lọc Tổng là một trong những đơn vị tiên phong mang đến thị trường Việt Nam nhiều giải pháp lọc nước tiên tiến trên thế giới. Trải qua gần 20 năm, doanh nghiệp đã xây dựng được niềm tin vững chắc với hàng triệu người tiêu dùng Việt nhờ những giá trị độc bản trong lĩnh vực lọc nước:

Đồng hành cùng các tập đoàn quốc tế nghiên cứu và thử nghiệm hàng trăm giải pháp xử lý nước tại hàng triệu điểm ô nhiễm nguồn nước trên toàn quốc. Đội ngũ chuyên gia của Thế Giới Lọc Tổng đã xây dựng thành công bản đồ nguồn nước Việt Nam giúp ứng phó kịp thời với tình trạng ô nhiễm nguồn nước phức tạp ở từng địa phương.

Thế Giới Lọc Tổng là đối tác chiến lược của các Tập đoàn quốc tế

Hệ sinh thái sản phẩm khổng lồ: Là nhà bán lẻ sản phẩm lọc nước nhập khẩu chính hãng của các "ông lớn" toàn cầu, đa dạng chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu lọc nước, đa dạng quy mô lắp đặt và đa dạng phân khúc giá.

Tất cả sản phẩm đều được cam kết:

- Hàng chính hãng 100%, đầy đủ giấy tờ CO, CQ.

- Minh bạch nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

- Chất lượng quốc tế được kiểm chứng: các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn khắt khe của NSF, JIS, WQA.

Dịch vụ chuyên sâu đẳng cấp: Quy trình bảo hành, bảo trì được quản lý bằng hệ thống điện tử, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản từ các chuyên gia trong và nước ngoài, am hiểu đặc thù nước tại từng địa phương và công nghệ quốc tế.

