Kinh tế

LPBank lan tỏa Tết ấm, hỗ trợ trẻ bại não tại Ninh Bình

P.V

Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.

Thắp hy vọng từ những điều giản dị

Vừa qua, tại Chùa Phúc An (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) LPBank phối hợp cùng Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) tổ chức chương trình “Tết ấm Siêu nhân 2026”, đồng thời trao tài trợ cho dự án phục hồi chức năng “Thoát khỏi sàn nhà” dành cho trẻ bại não tại địa phương.

anh-1-lpbank-csr.jpg
Bà Nguyễn Thị Vui, Thành viên Ban điều hành (trái) đại diện LPBank trao tặng 200 triệu đồng cho chương trình

Với nhiều trẻ em, việc ngồi vững hay tự đứng lên là điều tự nhiên. Nhưng với trẻ bại não, đó lại là cả một hành trình gian nan. Không ít em phải gắn bó với sàn nhà suốt những năm tháng đầu đời, hạn chế vận động, đối diện nguy cơ biến dạng cơ xương và mất dần cơ hội hòa nhập. Ra đời từ năm 2018, dự án “Thoát khỏi sàn nhà” do CPFAV khởi xướng đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ em trên cả nước có cơ hội được phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng sống. Năm 2026, dự án tiếp tục được triển khai tại Ninh Bình – nơi hiện có hơn 230 trẻ bại não đang cần sự trợ giúp, phần lớn thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, LPBank đã trao tài trợ 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ sản xuất và trao tặng các thiết bị phục hồi chức năng thiết yếu như xe lăn chuyên dụng, ghế tập ngồi, giày nẹp chỉnh hình; đồng thời tổ chức các lớp hướng dẫn chăm sóc, tập luyện cho phụ huynh.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Nguyễn Thị Vui – Thành viên Ban Điều hành LPBank chia sẻ: Những chiếc xe lăn, đôi giày nẹp không chỉ là dụng cụ vật lý, mà là “đôi cánh” giúp các con tự tin hòa nhập và giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho gia đình. Với phương châm “Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, LPBank luôn đồng hành cùng cộng đồng yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong những dịp Tết đến xuân về.

Tết ấm cho những “chiến binh” nhí

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tạo nên một ngày hội thực sự cho các gia đình. Trong không gian ấm cúng của Chùa Phúc An, hàng trăm phần quà Tết và lì xì đầu xuân được trao tận tay các em nhỏ – những “chiến binh” nhí đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.

anh-2-lpbank-csr.jpg
Những phần quà ý nghĩa được trao đến các trẻ em bại não ở Ninh Bình

Chị N.T.H, một phụ huynh có con nhận được xe lăn từ chương trình xúc động: "Mơ ước con được ngồi thẳng để ăn cơm, để nhìn mọi người giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn LPBank và Hội đã mang đến cho gia đình tôi một cái Tết trọn vẹn và đầy hy vọng”.

Sự kiện tại Ninh Bình tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động an sinh xã hội được LPBank duy trì trong nhiều năm qua, từ hỗ trợ giáo dục, y tế, đến các chương trình cứu trợ, chăm lo đời sống người dân tại nhiều địa phương. Không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển kinh doanh, LPBank đang từng bước khẳng định hình ảnh một ngân hàng gắn bó với cộng đồng, kiên trì theo đuổi các giá trị sẻ chia và phụng sự xã hội một cách bền bỉ.

Khi cánh cửa năm mới đang mở ra, sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp chính là nguồn động lực để những em nhỏ kém may mắn có thêm cơ hội vươn lên, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn./.

P.V
