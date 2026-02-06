Chứng khoán đỏ rực

TPO - Chứng khoán trong nước khép lại phiên cuối tuần (6/2) với mức sụt giảm hơn 27 điểm, thị trường không ghi nhận lực đỡ đủ mạnh nào "cân" lại áp lực bán, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, bất động sản.

Lực bán chiếm thế chủ đạo trong phần lớn thời gian giao dịch. Thị trường thiếu điểm tựa đủ mạnh, khiến chỉ số liên tục chịu sức ép dù vẫn xuất hiện vài nhịp hồi phục đan xen.

Nhóm bất động sản là tâm điểm thị trường, trong bối cảnh cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn, trải rộng từ nhóm vốn hóa lớn đến các mã đầu cơ. Nhiều cái tên từng hút tiền mạnh trước đó quay đầu rất nhanh, mức giảm 4-6% ghi nhận với hàng loạt cổ phiếu như KDH, BCM, DXG, SZC, KBC, CEO, NLG, CII, GEX. Trạng thái ảm đạm bao trùm toàn ngành, khi lực cầu yếu dần ngay cả ở những vùng giá đã điều chỉnh sâu.

Các mã vốn hóa lớn, ngân hàng gây áp lực lên thị trường.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu nhóm Vingroup trở thành điểm sáng hiếm hoi nhưng cũng chỉ mang tính “cầm chừng”, không đủ đảo chiều xu thế. VIC đóng cửa trên tham chiếu, tăng 0,7%, góp phần hãm bớt đà rơi của chỉ số. Tuy nhiên, các mã cùng nhóm như VHM hay VRE không duy trì được sự đồng thuận.

Áp lực không chỉ dồn vào bất động sản. Cổ phiếu ngân hàng, vốn được xem là xương sống của thị trường, đồng loạt suy yếu. Nhiều cổ phiếu đầu ngành giảm mạnh như VCB, CTG… kéo theo tâm lý thận trọng lan rộng. Chỉ còn lác đác vài mã giữ được sắc xanh, song mức tăng quá nhỏ để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Ở rổ vốn hóa lớn, sắc đỏ chiếm ưu thế rõ rệt. Phần lớn cổ phiếu VN30 đóng cửa thấp hơn tham chiếu (24/30 mã). Bên cạnh đó, Các nhóm ngành nhạy cảm với tâm lý thị trường như chứng khoán, thép, bán lẻ hay tiêu dùng cũng đồng loạt chịu sức ép.

Giữa bức tranh kém tích cực của thị trường, điểm nhấn đáng chú ý lại đến từ một số cổ phiếu đơn lẻ, nổi bật là tân binh vừa chính thức chào sàn. Phiên hôm nay đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của 285 triệu cổ phiếu HPA (Nông nghiệp Hòa Phát). Bất chấp áp lực bán lan rộng, HPA vẫn giữ được đà tích cực khi đóng cửa trong sắc xanh, tăng 2,63% lên 43.000 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản hơn 1,5 triệu đơn vị.

Trái ngược với diễn biến này, cổ phiếu công ty mẹ HPG (Tập đoàn Hòa Phát) lại chịu áp lực điều chỉnh, kết phiên giảm 2,72% xuống còn 26.800 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,07 điểm (1,52%) xuống 1.755,49 điểm. HNX-Index giảm 6,76 điểm (2,57%) xuống 256,28 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 3,08 điểm (2,4%), xuống 125,51 điểm.

Thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch HoSE hơn 34.300 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 836 tỷ đồng, tập trung vào VCB, VIC, HDB, ACB, FPT, PNJ…