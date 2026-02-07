Giá vàng bật tăng mạnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (7/2), giá vàng trong nước quay đầu tăng mạnh theo đà tăng của thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 176,5 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lên trên mốc 176 triệu đồng/lượng.

Với nhẫn trơn, các doanh nghiệp cũng tăng mạnh giá bán. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Phú Quý, SJC cùng niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của thế giới. Sáng nay, giá vàng quốc tế niêm yết 4.960 USD/ounce, tăng 182 USD so với sáng qua. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29/1, giá vàng thế giới bình quân ở mức hơn 4.730 USD/ounce, tăng gần 8,7% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng Trung ương.

Ở trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới, đồng thời nhu cầu tích trữ và đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, khiến mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao. Chỉ số giá vàng trong nước tháng 1/2026 tăng hơn 5% so với tháng trước và tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm trước.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng quay đầu tăng trở lại. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 2,7 - 2,8 triệu đồng/lượng, tương đương 76 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết 76 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới tăng lên mốc 77 USD/ounce.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.065 đồng/USD; Vietcombank niêm yết ở mức 25.760 - 26.150 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
