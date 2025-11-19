Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp tên tuổi

Công ty CP Tập đoàn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) vừa bổ nhiệm bà Lý Lương Hồng làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh (DQSmart) từ ngày 18/12 thay ông Phạm Lê Minh đã giữ vị trí này từ đầu năm 2023.

DQSmart được thành lập đầu 2023 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, do DQC sở hữu 100%.

Ngoài vai trò mới, bà Hồng còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Quasarlum - công ty con hoạt động trong mảng thiết kế chiếu sáng và kiến trúc cảnh quan.

Ông Phạm Lê Minh là Giám đốc Công nghệ của DQC và Tổng Giám đốc DQSmart từ khi công ty ra đời. Ông Minh gia nhập DQC từ tháng 7/2017 và có nhiều năm phụ trách mảng IoT, đồng thời tham gia điều hành Liên minh Phát triển Đô thị Thông minh Việt Nam.

Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) chốt ngày đăng ký cuối cùng là 8/12 để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Dự kiến, các cổ đông sẽ xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Đỗ Văn Hạ, 2 thành viên Ban kiểm soát Trương Thị Bích Ngân và Mộc Thị Lan Uyên. Trước đó, 3 nhân sự này đã lần lượt nộp đơn từ nhiệm trong ngày 10 và 12/11 đều với lý do công tác.

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) thông báo, 16/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Mục đích nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến từ 17/12 đến 31/12 tại trụ sở công ty.

Cụ thể, SMC lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị là ông Fujitsuka Masahiko (quốc tịch Nhật Bản), ông Vũ Anh Nguyên và ông Nguyễn Hữu Kinh Luân. Đồng thời, miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung. Các thành viên này đều đã có đơn xin từ nhiệm.

SMC cũng thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với nội dung người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 10, SMC đã miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Hứa Vũ và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Phạm Hoàng Anh - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy. SMC cũng bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung và bà Thái Thị Vân Anh.

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities - mã chứng khoán: CTS) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thị Thanh Thúy.

Bà Bùi Thị Thanh Thúy được bầu vào Hội đồng quản trị CTS tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4. Vì một số lý do cá nhân, bà Thúy đã xin từ nhiệm chức vụ trên.