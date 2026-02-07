Động thái gây chú ý ở Tập đoàn Thiên Long

TPO - Tập đoàn Thiên Long có động thái giải thể Clever World, chuyển nhượng Pega Holdings và có mục tiêu bán hết cổ phần Văn hóa Phương Nam sau khi đối tác Nhật Bản là Kokuyo công bố kế hoạch chi khoảng 4.700 tỷ đồng để sở hữu 65,01% cổ phần Thiên Long.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa công bố quyết định thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty liên kết. Theo đó, TLG thống nhất chủ trương giải thể Công ty CP Clever World và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện việc này.

Tập đoàn Thiên Long giao ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam tại Clever World - chủ động phê duyệt các tài liệu liên quan.

Thiên Long cũng quyết định chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Pega Holdings. TLG sẽ tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 4 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ đang sở hữu cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Long còn lên chủ trương cấu trúc lại cổ phần mà Tân Lực Miền Nam đang sở hữu tại Công ty CP Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC), hướng đến mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại công ty này.

Tập đoàn Thiên Long đang cơ cấu lại hoạt động đầu tư.

Theo phương án được thông qua, Tân Lực Miền Nam sẽ thành lập một công ty mới dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó Tân Lực Miền Nam nắm giữ 99,9% vốn điều lệ. Sau đó, toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phần tại Văn hóa Phương Nam, tương đương 49,49% vốn điều lệ sẽ được chuyển nhượng sang công ty mới này. Giá chuyển nhượng mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Thiên Long sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại công ty mới cho tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu, với giá mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng. Hình thức chuyển nhượng dự kiến là chuyển nhượng trực tiếp thông qua hợp đồng.

Theo giải trình của Thiên Long, các quyết sách nêu trên được đưa ra sau quá trình rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố tài chính và rủi ro liên quan. Doanh nghiệp cho rằng phương án chuyển nhượng theo lộ trình này phù hợp với định hướng tái cấu trúc, góp phần tối ưu lợi ích tài chính, đồng thời tăng tính linh hoạt trong giao dịch và khả năng tiếp cận nhà đầu tư phù hợp.

Trước đó vào tháng 5/2025, Thiên Long đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để Tân Lực Miền Nam đầu tư vào Công ty CP Văn hóa Phương Nam. Phía Thiên Long sau đó nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân, từ đó sở hữu hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Động thái giải thể Clever World, chuyển nhượng Pega Holdings và có mục tiêu bán hết cổ phần Văn hóa Phương Nam - 3 mảng kinh doanh mới của TLG - diễn ra sau khi đối tác Nhật Bản là Kokuyo đã công bố kế hoạch chi khoảng 4.700 tỷ đồng (tương đương 27,6 tỷ Yên) để sở hữu 65,01% cổ phần Thiên Long.

Cụ thể, vào cuối 2025, Tập đoàn Kokuyo phát đi thông báo sẽ thực hiện 2 giao dịch để mua Tập đoàn Thiên Long và biến doanh nghiệp này thành công ty con. Giao dịch đầu tiên là đầu tư tiền để mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần của TLG. Giao dịch thứ hai là một đợt chào mua công khai 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường chứng khoán.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên, tương đương 4.700 tỷ đồng. Mức giá tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 28% so với thị giá TLG trên sàn chứng khoán là 67.400 đồng/cổ phiếu.

Theo lộ trình, giao dịch mua Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026. Trong khi đó, đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Quý IV/2025, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 949 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TLG báo lãi ròng quý IV/2025 đạt gần 74 tỷ đồng, tăng 89% so với quý IV/2024.

Cả năm 2025, TLG mang về doanh thu thuần hơn 4.173 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lại giảm hơn 2%, xuống còn gần 450 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này nằm ở chi phí bán hàng tăng 61% so với năm 2024.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TLG tăng 6% so với đầu năm, lên hơn 3.561 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đang ở mức 1.034 tỷ đồng.