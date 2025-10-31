Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang làm ăn ra sao?

TPO - Trong 9 tháng năm nay, Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng - gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024 - hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra. Vinhomes có lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 15.313 tỷ đồng. Vincom Retail ghi nhận doanh thu 6.525 tỷ đồng - đạt 68,5% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 3.787 tỷ đồng - tương đương 80,6% kế hoạch cả năm.

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) do ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm nay theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng năm 2025 đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm nay. Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vingroup đạt 7.565 tỷ đồng - gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, VinFast bàn giao 110.362 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường nội địa, VinFast cán mốc doanh số 3 quý đầu năm ở mức 103.884 xe - cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và Herio Green đều nằm trong nhóm xe bán chạy nhất.

Ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh, khi ghi nhận tổng số xe bàn giao trong 9 tháng lên 234.536 xe - tăng gần 6 lần so với năm 2024. Trong tháng 10, Vingroup gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập VinMetal, mở rộng trụ cột Công nghệ công nghiệp hiện tại.

Vinpearl cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu vận hành 9 tháng năm nay đạt 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn đạt khoảng 8.100 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu từ VinWonders đạt mức 3.800 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái).

Đầu tháng 10, Vinpearl Golf Léman - sân golf 36 hố quy mô hơn 200 ha, thiết kế độc bản cùng hệ tiện ích chuẩn 5 sao được ra mắt tại Củ Chi (TPHCM) - được xếp vào nhóm những sân dài và chiến lược bậc nhất châu Á.

Trong quý III năm nay, Vingroup đã khởi công 2 dự án là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng - dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia) và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo.

Ở lĩnh vực Giáo dục, Vinschool khai trương thêm hai cơ sở cho năm học 2025 - 2026 tại Khu đô thị Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park.

Tương tự, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) có tổng doanh số 9 tháng đầu năm đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.092 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 15.313 tỷ đồng.

Tâm điểm trong quý III của VHM là dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TPHCM với quy mô 2.870 ha, được phát triển theo mô hình ESG++.

Tại thời điểm 30/9, Vinhomes có tổng tài sản đạt 768.264 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 234.930 tỷ đồng - lần lượt tăng 36% và 6% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.768 tỷ đồng - tăng 69%. Hàng tồn kho đạt 125.608 tỷ đồng, tăng 130% so với cuối quý IV/2024 - chủ yếu do đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn.

Tâm điểm trong quý III là dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TPHCM với quy mô 2.870 ha, được phát triển theo mô hình ESG++. Vinhomes Green Paradise sở hữu hàng loạt công trình điểm nhấn tầm cỡ quốc tế như Paradise Lagoon 800 ha, nhà hát Sóng Xanh 7 ha, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất Việt Nam cùng quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn - chứng chỉ BREEAM Communities và ISO 37122, vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo và hệ thống giao thông xanh.

Trong quý III/2025, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 2.251 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.376 tỷ đồng, tăng gần 52%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Vincom Retail ghi nhận doanh thu 6.525 tỷ đồng - đạt 68,5% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 3.787 tỷ đồng - tương đương 80,6% kế hoạch cả năm. Lượng khách tới trung tâm thương mại trong quý III tăng 18% so với cùng kỳ.