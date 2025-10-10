Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng cao kỷ lục

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khép lại phiên giao dịch cuối tuần (10/10), VN-Index lập đỉnh mới 1.747 điểm với đóng góp chủ lực từ nhóm Vingroup. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tăng lên mức kỷ lục, với mức 18,1 tỷ USD.

Động lực chính của đà tăng mạnh mẽ này đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số và có sức lan tỏa mạnh lên toàn thị trường.

Bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt bứt phá, trong đó VIC và VHM cùng tăng trần, đóng góp tới 20 điểm cho VN-Index. Cụ thể, VIC vọt lên mức 192.000 đồng/cổ phiếu, VHM đóng cửa ở 123.000 đồng, đều lập đỉnh lịch sử mới, trong khi VRE tăng hơn 6%, VPL cũng tăng thêm 2%.

screen-shot-2025-10-10-at-164443.png
Tài sản của ông Vượng tăng thêm 1,1 tỷ USD, đạt 18,1 tỷ USD.

Đà tăng mạnh của nhóm “họ” Vingroup không chỉ giúp VN-Index chạm mốc cao nhất mọi thời đại mà còn đẩy trị giá khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - lên mức kỷ lục.

Theo Forbes, chỉ sau một ngày, tài sản của ông Vượng tăng thêm 1,1 tỷ USD, đạt 18,1 tỷ USD, vượt xa mức 6,5 tỷ USD được ghi nhận đầu năm. Thứ hạng của ông cũng tăng hơn 400 bậc tính từ đầu năm, vị trí 535 lên 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Cùng với ông Vượng, Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD được Forbes công nhận, gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air, HDBank), ông Trần Đình Long (Hòa Phát), ông Hồ Hùng Anh (Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Masan). Giá trị tài sản của các tỷ phú này cũng đồng loạt tăng trong bối cảnh cổ phiếu HDB, VJC, HPG, MSN và TCB cùng giao dịch khởi sắc, góp phần duy trì “sức nóng” cho rổ VN30.

Dòng tiền thị trường tiếp tục tập trung mạnh vào các mã vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm dẫn dắt, trong khi cổ phiếu vừa và nhỏ hầu như đi ngang, thiếu điểm nhấn. Thanh khoản phiên hôm nay duy trì ổn định so với các phiên trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, dù chỉ số đã vượt đỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 31,08 điểm (1,81%) lên 1.747,55 điểm. HNX-Index giảm 1,32 điểm (0,48%) xuống 273,62 điểm. UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (0,82%) đạt 111,61 điểm.

Khai trương giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN100

Sáng nay (10/10), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức lễ khai trương giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN100 (HĐTL VN100). Ông Lê Xuân Hải – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết, sản phẩm được thiết kế nhằm mở rộng phạm vi đại diện của các cổ phiếu thành phần trên thị trường cổ phiếu niêm yết, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư, quản trị rủi ro của các tổ chức và cá nhân

Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh, UBCKNN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Sở Giao dịch chứng khoán, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn và sản phẩm cấu trúc, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phái sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việt Linh
