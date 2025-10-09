Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán lập kỷ lục mới sau 'liều doping' nâng hạng

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (9/10), thị trường chứng khoán tiếp tục đón tin vui, VN-Index chính thức vượt mốc 1.700 điểm, lập kỷ lục mới. Lực kéo tập trung vào một số mã lớn, động lực chính từ Vingroup, nhóm ngân hàng.

VN-Index vượt mốc 1.700 điểm với lực kéo chủ lực từ nhóm Vingroup. Cặp đôi VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành tâm điểm phiên 9/10 khi đồng loạt bứt phá. VHM tăng trần lên 115.000 đồng/cổ phiếu. VIC tăng 0,8%, VRE tăng tới 4,7%.

Khối lượng giao dịch cũng bùng nổ với gần 13 triệu đơn vị khớp lệnh, thậm chí tình trạng trắng bên bán diễn ra xuyên suốt phiên. Đến hết giờ giao dịch, vẫn còn hơn 563 nghìn cổ phiếu dư mua giá trần.

screenshot-2025-10-09-165638.png
VHM dẫn đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Nhóm bất động sản cũng giao dịch tích cực với GEX, CII, CEO, DIG, PDR, TCH… Diễn biến có phần khởi sắc hơn thị trường chung, với trạng thái phân hóa trở lại.

Trong khi đó, đóng góp quan trọng đưa VN-Index vượt 1.700 điểm còn là nhóm ngân hàng, với CTG, VPB, MBB, SHB, TCB. SHB “bùng nổ” thanh khoản với giá trị giao dịch gần 3.400 tỷ đồng, với hơn 189 triệu cổ phiếu sang tay. Vừa qua, SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Kế hoạch này được đưa ra sau khi ngân hàng vừa hoàn tất việc nâng vốn điều lệ lên gần 46.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức cổ phiếu năm 2024.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán - quay lại sắc đỏ với các mã đầu ngành SSI, VND, HCM… giảm 1-2%. Với thông tin nâng hạng thị trường trước đó, nhiều kỳ vọng đổ về các mã trong ngành, tuy nhiên, sức nóng hôm nay đã hạ nhiệt.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,64 điểm (1,1%) lên 1.716,47 điểm. HNX-Index tăng 1,6 điểm (0,59%) đạt 274,94 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (0,35%) lên 110,82 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì tương đương phiên trước, sàn HoSE ghi nhận hơn 1,09 tỷ cổ phiếu khớp lệnh với giá trị 33.945 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 1.744 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, VRE, VHM, VCI, VIX…

Việt Linh
#VN-Index #Vingroup #bất động sản #ngân hàng #thị trường chứng khoán #GEX #SHB

Xem thêm

Cùng chuyên mục