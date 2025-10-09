Chứng khoán lập kỷ lục mới sau 'liều doping' nâng hạng

TPO - Hôm nay (9/10), thị trường chứng khoán tiếp tục đón tin vui, VN-Index chính thức vượt mốc 1.700 điểm, lập kỷ lục mới. Lực kéo tập trung vào một số mã lớn, động lực chính từ Vingroup, nhóm ngân hàng.

VN-Index vượt mốc 1.700 điểm với lực kéo chủ lực từ nhóm Vingroup. Cặp đôi VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành tâm điểm phiên 9/10 khi đồng loạt bứt phá. VHM tăng trần lên 115.000 đồng/cổ phiếu. VIC tăng 0,8%, VRE tăng tới 4,7%.

Khối lượng giao dịch cũng bùng nổ với gần 13 triệu đơn vị khớp lệnh, thậm chí tình trạng trắng bên bán diễn ra xuyên suốt phiên. Đến hết giờ giao dịch, vẫn còn hơn 563 nghìn cổ phiếu dư mua giá trần.

VHM dẫn đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Nhóm bất động sản cũng giao dịch tích cực với GEX, CII, CEO, DIG, PDR, TCH… Diễn biến có phần khởi sắc hơn thị trường chung, với trạng thái phân hóa trở lại.

Trong khi đó, đóng góp quan trọng đưa VN-Index vượt 1.700 điểm còn là nhóm ngân hàng, với CTG, VPB, MBB, SHB, TCB. SHB “bùng nổ” thanh khoản với giá trị giao dịch gần 3.400 tỷ đồng, với hơn 189 triệu cổ phiếu sang tay. Vừa qua, SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Kế hoạch này được đưa ra sau khi ngân hàng vừa hoàn tất việc nâng vốn điều lệ lên gần 46.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức cổ phiếu năm 2024.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán - quay lại sắc đỏ với các mã đầu ngành SSI, VND, HCM… giảm 1-2%. Với thông tin nâng hạng thị trường trước đó, nhiều kỳ vọng đổ về các mã trong ngành, tuy nhiên, sức nóng hôm nay đã hạ nhiệt.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,64 điểm (1,1%) lên 1.716,47 điểm. HNX-Index tăng 1,6 điểm (0,59%) đạt 274,94 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (0,35%) lên 110,82 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì tương đương phiên trước, sàn HoSE ghi nhận hơn 1,09 tỷ cổ phiếu khớp lệnh với giá trị 33.945 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 1.744 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, VRE, VHM, VCI, VIX…