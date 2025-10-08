Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nói gì sau cột mốc nâng hạng chứng khoán Việt Nam?

TPO - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc FTSE Russell công bố chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, song chặng đường phía trước còn nhiều mục tiêu cao hơn, cần triển khai liền mạch, quyết liệt.

Trao đổi với báo chí sau khi tổ chức FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ kỳ vọng, thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất.

Việc thị trường chứng khoán được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. FTSE Russell chính thức nâng hạng không chỉ tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn ngoại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

“Nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững. Trong hành trình đó, từng chặng đường sẽ gắn với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra”, Bộ trưởng Tài chính nói và khẳng định, việc nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt chỉ đạo, cũng như công tác thực thi trong suốt thời gian qua.

Đây cũng là dấu mốc cho sự chuyển mình toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam - từ khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và hành vi đầu tư của công chúng đầu tư. Nâng hạng đã đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho chứng khoán Việt Nam thời gian tới.

Bên cạnh mục tiêu đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu phải duy trì xếp hạng, và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI, thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030. Những mục tiêu này cũng nằm trong đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được Thủ tướng phê duyệt.

“Thị trường không chỉ đón nhận những vốn ngoại chất lượng cao, mà đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp hay tính công khai, minh bạch. Từ đó, sẽ tạo thêm động lực cho cả cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư đều phải tự nâng tầm, góp phần đưa thị trường chứng khoán lên một tầm phát triển mới, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế đất nước”, ông Thắng nhận định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, nhằm xây dựng thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, theo chuẩn mực hàng đầu quốc tế.

Mục tiêu hướng đến, thị trường chứng khoán Việt Nam không những duy trì được thứ hạng mà còn hướng tới các chuẩn mực cao hơn, đặc biệt, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Việt Linh
