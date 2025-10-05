Mọi sự chú ý đổ dồn vào công bố quan trọng về thị trường chứng khoán

TPO - Sau tuần nhiều biến động với áp lực điều chỉnh kéo dài, chứng khoán Việt Nam bước vào tuần mới trong trạng thái thận trọng. Nhà đầu tư dồn sự chú ý vào việc FTSE Russell công bố kết quả xét nâng hạng.

VN-Index khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động. Ngay từ phiên mở cửa đầu tuần, chỉ số chịu áp lực giằng co mạnh quanh vùng 1.660 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Điểm sáng trong tuần đến từ lực cầu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup và các mã riêng lẻ LPB, VNM. Dòng tiền có xu hướng tập trung hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba Vingroup (VIC, VHM, VRE) và nhóm ngân hàng, qua đó giúp thị trường bớt đi sự bi quan trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, dòng tiền nhìn chung vẫn phân hóa: Áp lực chốt lời dồn vào nhóm bất động sản và đầu tư công - những mã đã tăng mạnh trước đó.

Khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng cả 5 phiên trong tuần, tổng giá trị đạt 7.267 tỷ đồng, Đây là tuần thứ 11 liên tiếp khối ngoại bán ròng. Thanh khoản giảm tuần thứ 3 liên tiếp, dòng tiền suy yếu sau giai đoạn tăng nóng. Tâm lý thị trường kém lạc quan khi không có nhiều cơ hội tốt, áp lực thua lỗ ngắn hạn.

Chứng khoán chờ tin nâng hạng, VN-Index chưa thoát cảnh giằng co.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Nhất Việt (VFS) nhận định, dòng tiền có phần rụt rè, trong bối cảnh thị trường chờ đợi cho tin tức nâng hạng. Đa phần các mã đã điều chỉnh về hỗ trợ trung hạn trong khi nhóm cổ phiếu hệ sinh thái đóng vai trò giữ chỉ số.

Dự báo kịch bản thị trường tháng 10, chuyên gia từ VFS cho rằng, xu hướng đi ngang ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục không hành động sớm cho đến khi tín hiệu tiêu cực rõ ràng. Giai đoạn thị trường tích lũy phân hóa, việc lựa chọn cổ phiếu quan trọng hơn việc quản trị rủi ro theo VN-Index.

Ở kịch bản tích cực hơn, VN-Index tiếp tục hồi phục lên vùng 1.709 điểm, xu hướng đi ngang quanh MA20 1.600-1.709 điểm. Kịch bản còn lại, nếu áp lực bán dâng cao, thị trường mất vùng hỗ trợ 1.600 điểm, nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng và đợi hồi phục tại vùng hỗ trợ 1.532 điểm.

Theo đánh giá của chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS), mặc dù VN-Index vẫn duy trì vận động trong biên độ 1.620 - 1.680 điểm, nhưng chỉ số đang hình thành xu hướng “zig-zag” đi xuống trong hơn một tháng trở lại đây.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời chú trọng quản trị rủi ro danh mục trong giai đoạn chờ đợi hai yếu tố quan trọng: kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và báo cáo lợi nhuận quý III năm nay của các doanh nghiệp niêm yết.

Ngoài ra, chuyên gia cũng lưu ý nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò vào những cổ phiếu đang giữ vững vùng hỗ trợ hoặc bật tăng từ nền tích lũy gần đây. Các nhóm ngành đáng chú ý trong giai đoạn này là ngân hàng và chứng khoán.

Tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng với chứng khoán trong nước, khi FTSE Russell công bố kết quả xét nâng hạng thị trường Việt Nam vào ngày 8/10.

Ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc nghiệp vụ, Dragon Capital cho rằng, thị trường chứng khoán đang tiến gần đến mục tiêu nâng hạng và sẽ nằm trong tầm ngắm của các tổ chức tài chính và tổ chức đánh giá lớn, có uy tín trên thế giới.

“Vài năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu sức ép rất lớn từ lực bán ròng của khối ngoại. Gần đây, dòng vốn ngoại chảy mạnh vào các thị trường mới nổi, tín hiệu này cùng với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong tương lai gần, kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền ngoại chảy vào thị trường trong nước”, ông Tùng chia sẻ thêm.

Chuyên gia từ Dragon Capital bày tỏ hứng khởi với việc gần đây Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. “Điều này chứng tỏ, bên cạnh tầm nhìn ngắn hạn 2025-2026, chúng ta đã nhìn xa hơn, tới năm 2030 với những mục tiêu dài hạn rất cụ thể như nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi nâng cao của FTSE.

Đây là những điểm thể hiện quyết tâm của Chính phủ rất cao trong việc đảm bảo thị trường tài chính Việt Nam nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng sẽ phát triển vững mạnh và bền vững”, ông Tùng cho biết.