Kinh tế

Google News

Tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Việt Linh
TPO - Với sự trở lại của nhóm vốn hoá lớn, đặc biệt là các mã ngân hàng, VN-Index phiên hôm nay (1/10) tăng điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 21.300 tỷ đồng.

Động lực cho thị trường hôm nay chủ yếu đến từ sự trở lại mạnh mẽ của nhóm ngân hàng - nhóm ngành có vốn hóa lớn nhất thị trường, trong bối cảnh cổ phiếu VIC giảm điểm và tạm “nghỉ ngơi” sau chuỗi phiên tăng nóng.

Cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm giao dịch khi hàng loạt mã bật tăng, dẫn dắt đà hồi phục. STB gây chú ý nhất với mức tăng 5,1% lên 59.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu của Sacombank cũng là 1 trong 2 mã giao dịch nghìn tỷ trong phiên ảm đạm. Giá trị giao dịch STB hơn 1.082 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn sàn. Các mã lớn khác như LPB, TPB, TCB… đồng loạt tăng giá, đóng góp thêm lực kéo chỉ số chung.

minhoaTCNH21.7.jpg
Dòng tiền vào thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 21.300 tỷ đồng.

Nếu như trong nhiều phiên trước, VIC là “đầu tàu” kéo chỉ số, thì hôm nay vai trò đó đã được nhóm ngân hàng đảm nhận. Nhóm Vingroup ghi nhận VIC, VHM đồng loạt điều chỉnh. Riêng VRE giữ được sắc xanh, tăng 3,3%.

Sự phân hoá cũng diễn ra trong nhóm bất động sản. Trái với việc điều chỉnh của một số mã lớn, thì nhóm nhỏ, vừa giao dịch tích cực, khi TCH, DXG, HHS, CII, GEX, CEO, NVL, PDR… tăng giá. Nhóm chứng khoán hồi phục, với VIX tăng 2,5%, đồng thời là mã “hút” dòng tiền mạnh nhất. SHS, SSI, VND giữ sắc xanh. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung nhiều hơn nhóm chứng khoán, trước thềm kết quả nâng hạng thị trường được công bố.

Diễn biến tích cực hơn cũng ghi nhận ở nhiều nhóm ngành như xây dựng, thép. Trong đó, HPG tăng 0,5% lên 28.300 đồng/cổ phiếu, NKG nhích nhẹ 0,3%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,35 điểm (0,2%) lên 1.665,05 điểm. HNX-Index tăng 0,06 điểm (0,02%) lên 273,22 điểm. UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (0,3%) đạt 109,79 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn trong trạng thái bán ròng, giá trị hơn 1.651 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh gồm: VHM, FPT, MWG, STB, VRE…

Việt Linh
#VN-Index #nhóm ngân hàng #chứng khoán #giao dịch HoSE #STB #bất động sản

