Cổ phiếu trụ 'nghỉ ngơi', chứng khoán lập tức giảm điểm

TPO - VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (30/9) giảm gần 5 điểm trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu bất động sản, đầu tư công. Cổ phiếu trụ nhóm Vingroup cũng giảm sức ảnh hưởng, dù VRE tăng trần.

Chỉ số chính giằng co trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công chịu áp lực bán lớn. Các mã như DXG, CII, CEO, PDR, SCR giảm 2-5%, trong khi NVL và nhiều cổ phiếu đầu cơ trong ngành cũng mất điểm.

Thậm chí, nhóm có ảnh hưởng lớn đến thị trường như cổ phiếu họ Vingroup cũng không duy trì được sức nóng. VIC đóng cửa chỉ tăng 1,2% lên 174.900 đồng/cổ phiếu, vẫn đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, nhưng đóng góp chỉ còn gần 2 điểm. VHM nhích nhẹ 1,1%.

screen-shot-2025-09-30-at-160008-2769.jpg
VIC thu hẹp đà tăng, sức ảnh hưởng sau chuỗi phiên tăng mạnh.

Trong khi đó, VRE gây chú ý khi tăng trần 7% lên 32.100 đồng/đơn vị. Tuy vậy, do tỷ trọng thanh khoản, vốn hoá không đủ lớn, đà tăng này chưa đủ để nâng đỡ thị trường. Với việc VIC “tạm nghỉ”, thị trường chưa tìm thấy nhóm ngành hay mã cổ phiếu đủ mạnh để dẫn dắt thay thế.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa, chứng khoán có phần tích cực hơn. Sắc xanh trở lại ở những mã được giao dịch nhiều nhất như MBB, SHB, TPB. Tuy nhiên, mức tăng chỉ trên tham chiếu. Ở chiều ngược lại, TCB, VCB, CTG giảm giá tạo lực cản.

Nhóm chứng khoán cũng tăng nhẹ khi SSI, VND, VIX, MBS tăng 1-3%. Chứng khoán Việt Nam đang đứng trước thời điểm quan trọng, FTSE Russell sẽ công bố kết quả xét nâng hạng thị trường vào thứ Tư tuần tới (8/10).

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,78 điểm (0,29%) xuống 1.661,7 điểm, HNX-Index giảm 1,99 điểm (0,72%) xuống 273,16 điểm. UPCoM-Index tăng 0,17 điểm (0,16%) lên 109,46 điểm. Thanh khoản tăng trở lại, với giá trị giao dịch HoSE hơn 32.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với phiên trước

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, liên tục bán ròng trong tháng 9. Giá trị bán ròng hôm nay hơn 1.278 tỷ đồng, tập trung vào KDH, HPG, FPT, SSI, VHM…

